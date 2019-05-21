Евгений Малкин впервые забил на ЧМ-2019

Во втором периоде матча сборных России и Швеции на чемпионате мира заброшенной шайбой отметился Евгений Малкин. Для российского нападающего гол стал первым на турнире.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Команды вышли на лёд в следующих составах:



сборная России:



Василевский (Георгиев);

Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;

Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;

Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;

Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Барабанов.



сборная Швеции:



Маркстрём (Лундквист);

Клингберг — Экман-Ларссон, Веннберг — Хёрнквист — Нюландер;

Ларссон — Экхольм, Линдхольм — Э. Петтерссон — Ландеског;

М. Петерссон — Густафссон, Кемпе — Эрикссон — Ландер;

Хег, Крюгер — Линдблом — Братт, Расмуссен.



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