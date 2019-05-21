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Овечкин — журналистам: для вас США круче, чем Германия, а нам без разницы

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Овечкин — журналистам: для вас США круче, чем Германия, а нам без разницы
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной России Александр Овечкин поделился впечатлениями от победы над Швецией (7:4) и прокомментировал грядущую встречу с США в четвертьфинале чемпионата мира.

«Выиграли, а мой гол с передачи Малкина — всё удачно сошлось. Мы правильно играли, не давали сопернику передохнуть. Показали хороший ритм и давление. Вы всё сами видели.

Круто, что в четвертьфинале США, а не Германия? Может быть, для вас. А для нас — без разницы», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. На групповом этапе в Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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