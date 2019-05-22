Итоговая турнирная таблица группового этапа чемпионата мира – 2019
На чемпионате мира 2019 года по хоккею завершился групповой этап. Победителем группы А стала команда Канады, в группе В лучшей стала команда России.
По итогам группового этапа определены восемь участников четвертьфиналов:
Россия — США
Канада — Швейцария
Финляндия — Швеция
Чехия — Германия.
Итоговая турнирная таблица группового этапа.
Группа А:
Канада — 18 очков
Финляндия — 16
Германия — 15
США — 14
Словакия — 11
Дания — 6
Великобритания — 2
Франция — 2.
Группа А
Группа В:
Россия — 21 очко
Чехия — 18
Швеция — 15
Швейцария — 12
Латвия — 9
Норвегия — 6
Италия — 2
Австрия — 1.
Группа В
Вылетели из элиты команды Франции и Австрии, в следующем сезоне они будут выступать дивизионом ниже.
Полностью изучить турнирную таблицу можно на «Чемпионате».
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В заключительном матче группового этапа чемпионата мира североамериканские сборные разыграли судьбу четвертьфинальных пар.
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