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Итоговая турнирная таблица группового этапа чемпионата мира – 2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Итоговая турнирная таблица группового этапа чемпионата мира – 2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

На чемпионате мира 2019 года по хоккею завершился групповой этап. Победителем группы А стала команда Канады, в группе В лучшей стала команда России.

По итогам группового этапа определены восемь участников четвертьфиналов:

Россия — США
Канада — Швейцария
Финляндия — Швеция
Чехия — Германия.

Итоговая турнирная таблица группового этапа.

Группа А:

Канада — 18 очков
Финляндия — 16
Германия — 15
США — 14
Словакия — 11
Дания — 6
Великобритания — 2
Франция — 2.

Группа А
Группа А

Группа В:

Россия — 21 очко
Чехия — 18
Швеция — 15
Швейцария — 12
Латвия — 9
Норвегия — 6
Италия — 2
Австрия — 1.

Группа В
Группа В

Вылетели из элиты команды Франции и Австрии, в следующем сезоне они будут выступать дивизионом ниже.

Полностью изучить турнирную таблицу можно на «Чемпионате».

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