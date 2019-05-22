Итоговая турнирная таблица группового этапа чемпионата мира – 2019

На чемпионате мира 2019 года по хоккею завершился групповой этап. Победителем группы А стала команда Канады, в группе В лучшей стала команда России.



По итогам группового этапа определены восемь участников четвертьфиналов:



Россия — США

Канада — Швейцария

Финляндия — Швеция

Чехия — Германия.



Итоговая турнирная таблица группового этапа.



Группа А:



Канада — 18 очков

Финляндия — 16

Германия — 15

США — 14

Словакия — 11

Дания — 6

Великобритания — 2

Франция — 2.

Группа А

Группа В:



Россия — 21 очко

Чехия — 18

Швеция — 15

Швейцария — 12

Латвия — 9

Норвегия — 6

Италия — 2

Австрия — 1.

Группа В

Вылетели из элиты команды Франции и Австрии, в следующем сезоне они будут выступать дивизионом ниже.



Полностью изучить турнирную таблицу можно на «Чемпионате».