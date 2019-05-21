Канада отправила американцев на Россию! Пусть США боятся нас

Матч за Швейцарию

К заключительному матчу на групповом этапе чемпионата мира сборные Канады и США подошли, уже обеспечив себе попадание в плей-офф, вот только матч от этого не становился менее интересным или менее интригующим. Подопечные Алена Виньо занимали второе место в группе, тогда как команда Джеффа Блэшилла располагалась на четвёртом месте. При этом в таблице их разделяло всего одно очко, и на кону стояла победа в группе.

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Журналист TSN Горд Миллер за несколько часов до матча опубликовал картинку, отражающую турнирную судьбу команд. Победитель встречи гарантировал себе первое место в группе A и встречу со Швейцарией в четвертьфинале. Безусловно, финалист чемпионата мира 2018 года является далеко не самым приятным соперником.Однако у проигравшего в североамериканском противостоянии перспективы на первый раунд плей-офф вырисовывались куда более неприятные. Россия, Швеция или Чехия – гораздо более статусные соперники.

США без Хьюза, зато с Годро и Веренски

По сравнению с предыдущим матчем с командой Германии тренерский штаб американской команды произвёл серьёзные перестановки в составе. Впервые на мировом первенстве не попал в заявку на игру главный фаворит предстоящего драфта НХЛ Джек Хьюз. 18-летний форвард в шести матчах на турнире не забросил ни одной шайбы, отметившись лишь одной голевой передачей. У Хьюза хватало голевых моментов, однако юному таланту так и не удалось отличиться. Его место в составе занял восстановившийся от травмы Джонни Годро.

Как нельзя вовремя для американцев подоспело усиление в защитной линии. Наконец-то добрался до Кошице защитник «Коламбуса» Зак Веренски. 21-летний игрок «мундиров» не собирался на чемпионат мира. Изначально он ответил отказом на предложение национальной федерации помочь сборной, однако затем переменил решение. Зак вытеснил из состава защитника «Оттавы» Кристина Воланина, став очень весомым укреплением американской обороны в преддверии плей-офф.

Состав канадцев сюрпризов не таил. Место в воротах занял Мэтт Мюррей, для которого эта игра стала четвёртой на турнире. На этом турнире Мюррей и Картер Харт поочередно начинали матч с первых минут. Интересно, сохранится ли подобная традиция в матчах на вылет. У американцев никаких вопросов с первым номером нет. Позициям многоопытного Кори Шнайдера молодой и неопытный Тэтчер Демко не угрожает ровным счётом никак.

Ударное начало от Канады

Американцы первыми заставили вступить в игру Мюррея – опасно атаковал Патрик Кейн. Голкипер «Питтсбурга» с угрозой справился, а вот его визави был вынужден капитулировать после первого броска в створ. Впрочем, винить Шнайдера за пропущенную шайбу можно лишь с большой долей условности. Блестяще сыграл Марк Стоун. Форвард «Вегаса» закатил за ворота и отпасовал неожиданно низом на пятак через ближнюю штангу, Пьер-Люк Дюбуа без помех шайбу направил в пустой угол. Следом Энтони Чирелли едва не отправил США в нокдаун – его бросок отразила штанга.

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» сборной Канады.

Впрочем, серьёзных проблем американцам избежать не удалось. Один из лидеров «звёздно-полосатых» Джеймс ван Римсдайк совершил детскую ошибку, обрезавшись на чужой синей линии. Энтони Манта и Кайл Туррис убежали «два в один» и шансов Шнайдеру не оставили. Манта пасует, а Туррис завершает. По ходу группового этапа форварды второго звена канадской сборной отработали взаимодействие до автоматизма. В стартовой трети у американцев не получалось ровным счётом ничего. Неплохо обострял Годро. Однако занести его усилия в опасные моменты можно было только при очень большом желании.

Время Мюррея. Время «Питтсбурга»

Проблем для американской команды добавилось в конце периода, когда травму получил Дилан Ларкин. В форварда «Детройта» очень неудачно прилетела шайба, и на второй период Дилан не вышел. После перерыва «звёздно-полосатые» наконец-то проснулись и заиграли на более высоких скоростях. Последовательное атаковали Клейтон Келлер, Люк Канин, изо всех старался реабилитироваться ван Римсдайк, однако у канадцев на всё был один ответ – Мюррей. Двукратный обладатель Кубка Стэнли не блистал в первых матчах, однако к главной игре группового турнира набрал оптимальные кондиции.

Канада — США: форвард американцев Ларкин получил травму

А когда не мог выручить и Мюррей – на помощь ему приходила штанга. Именно так произошло после выхода «один в ноль» в исполнении Фрэнка Ватрано. На 30-й минуте матча с не лучшей стороны себя проявил лучший бомбардир канадской сборной Манта. Ему было выписано удаление «2+10» за атаку в область головы и шеи. Но и на этот раз отличиться американцам было не суждено – Мюррей снова был на высоте. Сами канадцы cломя голову в атаку не бросались, методично проводя редкие контратаки, когда к тому были предпосылки.Именно в ворота Шнайдера оказалась шайба во втором игровом отрезке, однако направлена она туда была Стоуном при помощи высоко поднятой клюшки.

А вот отменить гол Джареда Макканна не мог уже никто. Джаред принял шайбу на ползоне и с кистей неотразимо бросил в цель. Второй период североамериканского противостояния превратился в бенефис игроков «Питтсбурга». Форвард «Пингвинз» отличился во втором матче подряд.

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Канаде — Швейцария, США — Россия

Третий период при таком счёте рисковал превратиться в формальность. Так и случилось. Обе сборные обменивались бросками средней степени сложности. В начале заключительной трети капитан американцев Кейн был наказан двумя минутами штрафа за задержку клюшкой. Но добивать соперника у Канады не было никакого настроя. Представители «кленового листа» довели игру до нужного результата, а Мюррей оформил первый личный шат-аут на турнире. В этот вечер Мэтт отыграл просто блестяще.

Благодаря этой победе канадцы набрали 18 очков на предварительном этапе и заняли первое место в группе A. В четвертьфинале команде Виньо предстоит встретиться со сборной Швейцарии. Подопечные Патрика Фишера огорчили канадцев год назад, совершив одну из главных сенсаций ЧМ-2018. Тогда Швейцария победила Канаду со счётом 3:2, лишив надежд на выход в финал.

Что до США, то они заняли четвёртое место в группе и сыграют с Россией. Наша команда стала единственной сборной, завершившей групповой этап без единого поражения. В параллельно протекавшем матче российская команда одержала самую крупную победу над Швецией в истории чемпионатов мира. Сработала даже связка Александра Овечкина и Евгения Малкина, которая организовала первый совместный гол с Олимпийских игр 2014 года. Чтобы победить такую Россию, команде Блэшилла предстоит провести лучший матч на турнире. Впрочем, это плей-офф, где судьбу матча порой может решить один рикошет.