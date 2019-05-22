Гендиректор «Трактора»: хотели вернуть Гатиятулина, но у него контракт

Генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф рассказал о селекционной работе и планах на будущий сезон.

«При прочих равных очень хотим вернуть наших челябинских игроков, потому что мы всё-таки считаем, что патриотизм нельзя убрать в сторону. Во-первых, мы этих ребят очень давно знаем. И я, и мой сын, и Евгений Иванов, который тоже когда-то руководил школой, этих ребят знаем с детства. Кого-то с шести, семи лет. Поэтому я думаю, что точно не проиграем. Но, конечно же, при прочих равных. Потому что мы понимаем, что у всех есть действующие контракты. Вот как мы хотели, чтобы к нам в клуб вернулся Гатиятулин, но не получилось, потому что у него действующий контракт. Ещё много чего мы, может, и хотели, но где-то мы не смогли потянуть какой-то контракт, потому что он был очень высокий.

Если говорить про мою принципиальную позицию, то я не сторонник одного сезона. То есть сейчас делаем что-то, чтобы показать себя в следующем сезоне. Конечно, все об этом мечтаем и думаем, но я, как и раньше, пытаюсь возродить ту систему, которую делали. И каждый раз с моим уходом она, к сожалению, не очень укрепляется, она расшатывается. Но особых переживаний нет, потому что мы понимаем, что делаем. Мы уверены в своей правоте, но хотим и результата», — сказал Видгоф в программе «Весь спорт».