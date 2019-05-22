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Лундквист — о матче с Россией: во втором периоде Маркстрём остался в одиночестве

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Лундквист — о матче с Россией: во втором периоде Маркстрём остался в одиночестве
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Вратарь сборной Швеции Хенрик Лундквист прокомментировал игру резервного голкипера национальной команды Якоба Маркстрёма. Голкипер «Ванкувер Кэнакс» в матче со сборной России (4:7) пропустил семь шайб, в том числе шесть во втором периоде.

«Сложная игра для Якоба. Мне кажется, что он бился и проявил характер. Во втором периоде он остался в одиночестве. Когда у мастеровитых игроков соперника есть время для принятия решений, вратарю очень сложно играть. В нашей игре очень много ошибок на синей линии. К тому же мы не справились с быстрыми сменами русских.

Обсудим в команде произошедшее. У нас есть время подготовиться, чтобы сыграть в наш лучший хоккей на турнире. С Финляндией буду играть уже я? Ну я не знаю этого, ведь мы ещё не обсуждали этот момент. Всё зависит от тренерского штаба Грёнборга. Мы идём день за днём. Посмотрим, что получится», — цитирует Лундквиста HockeyNews.

«В игре России нет эгоизма. Надеемся, ещё встретимся». Что сказали шведы
Вратарь, пропустивший семь шайб, восхищается отсутствием эгоизма у российских игроков.
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