Чижов: у «Салавата» длинная скамеечка по защитникам, но запас карман не жмёт

Спортивный директор «Салавата Юлаев» Василий Чижов прокомментировал переход в команду нападающего Владислава Картаева и защитника Евгения Лисовца.

«Картаев – высокий техничный парень с быстрыми руками. Хорошо обученный центральный, как раз дефицитная позиция для нас. Может закрыть любую линию в нашей команде: и вторую, и третью, и четвёртую. Имеет огромное желание играть в Уфе. В том числе и по семейным обстоятельствам. Здесь ему дали хоккейную путёвку. Для него это возможность перезагрузиться, хороший потенциал у него. Хороший хоккейный возраст – 1992 года рождения. Кандидатура согласована с тренерами, его ждут здесь.

По Лисовцу. На сегодняшнем рынке один из самых перспективных, состоявшихся игроков. Хотя ещё достаточно молод, тем более для защитника. В Минске он провёл хороший сезон, набрал много очков, получал много игрового времени. Он достаточно универсален: может сыграть и на дальней синей линии в большинстве. Хороший бросок с ходу, передачей владеет для начала атаки и в обороне, в игре по месту достаточно неплох. То есть по всем показателям на данный момент на рынке один из лучших парней. Очень многие клубы к нему проявляли интерес, но получилось у нас его подписать. Хотя у нас сейчас достаточно длинная скамеечка по защитникам, но, как говорят, «запас карман не жмёт». В этом случае это для нас неплохой вариант и на перспективу, и на следующий сезон.

Ещё один момент и по Лисовцу, точно так же как и по Картаеву. Узнали, что и у него огромное желание попасть в наш клуб, помочь, заиграть здесь на новом уровне», — цитирует Чижова официальный сайт уфимского клуба.