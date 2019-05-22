Известны сочетания звеньев сборной России за день до игры с США на ЧМ-2019

Стали известны сочетания звеньев сборной России на дневной тренировке, сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Завтра, 23 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в четвертьфинале чемпионата мира — 2019 встретятся сборные США и России. Начало — в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Состав на раскатку не претерпел изменений по сравнению с прошлой игрой.

Турнирная сетка и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Вратари: Георгиев, Василевский;

«Белые»: Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;

«Синие»: Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;

«Красные»: Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;

«Жёлтые»: Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Барабанов.

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