Орлов: Кейну нельзя давать много пространства, нужно стараться быть ближе к нему

Защитник сборной России Дмитрий Орлов поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинала чемпионата мира с командой США.



«Настроение хорошее. Игра завтра, будем настраиваться. Сейчас есть время отдохнуть, восстановиться. Будет интересная игра, встречаются два хороших соперника. Обе команды хотят выиграть и будут показывать свой лучший хоккей.



Овечкин и Кузнецов досрочно завершили тренировку? Думаю, им дали восстановиться. Наверное, у них есть какие-то травмы (скорее всего, Дмитрий Орлов решил таким образом пошутить и разрядить обстановку перед матчем с США – Прим. «Чемпионата»). На самом деле, просто так получилось. Думаю, завтра они будут в строю. Они нам нужны, они наши лидеры. Как и каждый игрок в нашей команде. Будем стараться побеждать, все наши болельщики и родные ждут победы. Сделаем всё от нас зависящее.



На стадии 1/4 финала без разницы, с кем играть. Все команды будут играть «от ножа». Цена ошибки высока. У обеих команд хорошее нападение, много хороших игроков, которые могут сделать момент из ничего.



Кейну нельзя давать много пространства, стараться быть ближе к нему. Думаю, он не MVP, если будет играть без шайбы. То, что он делает с шайбой, приятно смотреть. Можно найти много разных видео. Нам нужно не давать ему пространства и больше владеть шайбой», — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Что нужно знать о сборной США. Эти парни попробуют выбить Россию Забудем о Джеке Хьюзе — там есть ребята посерьёзней.