Орлов: Кейну нельзя давать много пространства, нужно стараться быть ближе к нему

Защитник сборной России Дмитрий Орлов поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинала чемпионата мира с командой США.
«Настроение хорошее. Игра завтра, будем настраиваться. Сейчас есть время отдохнуть, восстановиться. Будет интересная игра, встречаются два хороших соперника. Обе команды хотят выиграть и будут показывать свой лучший хоккей.
Овечкин и Кузнецов досрочно завершили тренировку? Думаю, им дали восстановиться. Наверное, у них есть какие-то травмы (скорее всего, Дмитрий Орлов решил таким образом пошутить и разрядить обстановку перед матчем с США – Прим. «Чемпионата»). На самом деле, просто так получилось. Думаю, завтра они будут в строю. Они нам нужны, они наши лидеры. Как и каждый игрок в нашей команде. Будем стараться побеждать, все наши болельщики и родные ждут победы. Сделаем всё от нас зависящее.
На стадии 1/4 финала без разницы, с кем играть. Все команды будут играть «от ножа». Цена ошибки высока. У обеих команд хорошее нападение, много хороших игроков, которые могут сделать момент из ничего.
Кейну нельзя давать много пространства, стараться быть ближе к нему. Думаю, он не MVP, если будет играть без шайбы. То, что он делает с шайбой, приятно смотреть. Можно найти много разных видео. Нам нужно не давать ему пространства и больше владеть шайбой», — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 22 мая 2019
-
17:23
-
17:14
-
17:08
-
17:04
-
16:31
-
16:15
-
16:08
-
16:05
-
15:54
-
15:45
-
15:20
-
15:05
-
14:36
-
14:00
-
13:20
-
13:02
-
11:00
-
10:15
-
09:30
-
02:37
-
02:27
-
02:00
-
01:20
-
01:00
-
00:57
-
00:41
-
00:38
-
00:27
-
00:22
-
00:19
-
00:14
-
00:10
-
00:05
-
00:02
- 21 мая 2019
-
23:59