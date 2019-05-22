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Орлов: Кейну нельзя давать много пространства, нужно стараться быть ближе к нему

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Орлов: Кейну нельзя давать много пространства, нужно стараться быть ближе к нему
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Защитник сборной России Дмитрий Орлов поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинала чемпионата мира с командой США.

«Настроение хорошее. Игра завтра, будем настраиваться. Сейчас есть время отдохнуть, восстановиться. Будет интересная игра, встречаются два хороших соперника. Обе команды хотят выиграть и будут показывать свой лучший хоккей.

Овечкин и Кузнецов досрочно завершили тренировку? Думаю, им дали восстановиться. Наверное, у них есть какие-то травмы (скорее всего, Дмитрий Орлов решил таким образом пошутить и разрядить обстановку перед матчем с США – Прим. «Чемпионата»). На самом деле, просто так получилось. Думаю, завтра они будут в строю. Они нам нужны, они наши лидеры. Как и каждый игрок в нашей команде. Будем стараться побеждать, все наши болельщики и родные ждут победы. Сделаем всё от нас зависящее.

На стадии 1/4 финала без разницы, с кем играть. Все команды будут играть «от ножа». Цена ошибки высока. У обеих команд хорошее нападение, много хороших игроков, которые могут сделать момент из ничего.

Кейну нельзя давать много пространства, стараться быть ближе к нему. Думаю, он не MVP, если будет играть без шайбы. То, что он делает с шайбой, приятно смотреть. Можно найти много разных видео. Нам нужно не давать ему пространства и больше владеть шайбой», — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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