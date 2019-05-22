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Лучший бомбардир сборной Канады дисквалифицирован на один матч

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Лучший бомбардир сборной Канады дисквалифицирован на один матч
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной Канады Энтони Манта пропустит четвертьфинальный матч чемпионата мира 2019 года по хоккею с командой Швейцарии.

По информации официального сайта ИИХФ, форвард дисквалифицирован на одну игру за удар в голову нападающего сборной США Колина Уайта. Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу «кленовых листьев».

Видео инцидента можно посмотреть в «Твиттере».

В семи матчах турнира на счету Манты 12 очков – 7 голов и 5 результативных передач.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. На групповом этапе в Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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