Кузьмина: фамилии Малкина и Овечкина знакомы, я не вчера первый раз их услышала

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина поделилась мнением о выступлении сборной России на чемпионате мира по хоккею. Спортсменка, представляющая Словакию, приняла участие в жеребьёвке хоккейной Лиги чемпионов, которая прошла в Братиславе, после чего ответила на вопросы журналистов.



«Мало кто знает, что когда я была маленькой, то начинала заниматься фигурным катанием. Пробыла там всего год, но перед нашей тренировкой занимались хоккеисты. Ещё с того времени у меня осталась искра к хоккею. Это спорт, который, как и биатлон, приносит радость спортивным фанатам. Он заряжает своей атмосферой, нужно видеть своими глазами, что творится на стадионах. Хоккей — командная игра, но там многое зависит от каждого человека, насколько он сможет сплотиться с командой. В биатлоне тоже можно провести параллели, хоть это и индивидуальный спорт, без команды спортсмен ничто. Я сама убедилась в этом, пока не создала свою команду внутри словацкой, результатов не было.



Параллелей много — мы так же стреляем, так же шайба летит, как мы стреляем патронами. Стиль передвижения коньковый очень похож. Думаю, хоккей смотрят и любят все. Это спорт, который сплачивает.



Конечно, фамилии Овечкина, Ковальчука, Малкина и других мне знакомы, я не вчера первый раз их услышала. Мой сын очень любит хоккей и следит за ним. Мы в первый раз вчера смогли приехать на матч чемпионата мира, посмотреть на русскую команду. Они безумно порадовали. Конечно, болели за Россию, не за шведов же! Если бы Словакия играла против России? Думаю, здесь было бы несложно определиться, за кого болеть. Победитель всегда один, выигрывает сильнейший. Этот вопрос здесь неуместен. Несмотря на то что я живу в Словакии, свои русские корни я не забываю.



Кто вчера больше всех впечатлил из россиян? Мне больше понравились не конкретные спортсмены, а тактика — то, как себя вели игроки. В начале игры все думали: «Что же происходит с этими русскими, они настолько неготовыми вышли или им настолько неважно выигрывать?» Во втором периоде взялись за ум и показали качественный хоккей. Я бы, наверное, кого-то обидела, если бы называла имена. В последней части расслабились, было видно, что если забивали, то с песней. Если у спортсмена есть результат, то внутри звучит песня.



Выиграет ли Россия золото? Словаки у нас не прошли, теперь надежда осталась на русских. Думаю, в данный момент русские показывают впечатляющий уровень хоккея. Но я хочу сказать фанатам: биатлон ли, хоккей — это спорт. Вот словаки играли хорошо, но на последних секундах провалили шанс выйти из группы. Так случается. В спорте случаются моменты, на которые спортсмены не могут воздействовать во время игры или во время гонки. Это спорт, нужно быть готовым ко всему, но болеть за своих. Завтра на матч Россия — США не пойду, у меня очень напряжённый график», — передаёт слова Кузьминой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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