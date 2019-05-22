Дорофеев — о дебюте в КХЛ: вышел на лёд с Мозякиным, эмоции зашкаливали

Нападающий «Металлурга» Павел Дорофеев вспомнил дебют в Континентальной хоккейной лиге. Это произошло в сентябре прошлого года. 18-летний форвард вышел на лёд в первой смене с многоопытным нападающим Сергеем Мозякиным.
«Тренер подошёл ко мне после занятия и сказал: «Завтра ты играешь. Главное — не бояться». Хотя волнение, конечно, присутствовало, эмоции зашкаливали. Тем более вышел на лёд вместе с Сергеем Мозякиным. Уже в первой игре с «Северсталью» провёл достаточно много смен, чувствовал доверие тренера.
Йозеф Яндач очень хорошо знает русский язык, и после заключительного матча серии с «Салаватом Юлаевым» он произнёс пронзительную речь, что мы местами играли лучше соперника, но так бывает в хоккее», — цитирует Дорофеева официальный сайт КХЛ.
- 22 мая 2019
-
21:14
-
20:42
-
20:37
-
20:21
-
20:16
-
20:02
-
19:58
-
19:30
-
19:10
-
18:50
-
18:32
-
18:07
-
18:00
-
17:23
-
17:14
-
17:08
-
17:04
-
16:37
-
16:31
-
16:15
-
16:08
-
16:05
-
15:54
-
15:45
-
15:20
-
15:05
-
14:36
-
14:23
-
14:15
-
14:00
-
13:38
-
13:20
-
13:02
-
12:34
-
12:21