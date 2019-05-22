Дорофеев — о дебюте в КХЛ: вышел на лёд с Мозякиным, эмоции зашкаливали

Нападающий «Металлурга» Павел Дорофеев вспомнил дебют в Континентальной хоккейной лиге. Это произошло в сентябре прошлого года. 18-летний форвард вышел на лёд в первой смене с многоопытным нападающим Сергеем Мозякиным.



«Тренер подошёл ко мне после занятия и сказал: «Завтра ты играешь. Главное — не бояться». Хотя волнение, конечно, присутствовало, эмоции зашкаливали. Тем более вышел на лёд вместе с Сергеем Мозякиным. Уже в первой игре с «Северсталью» провёл достаточно много смен, чувствовал доверие тренера.



Йозеф Яндач очень хорошо знает русский язык, и после заключительного матча серии с «Салаватом Юлаевым» он произнёс пронзительную речь, что мы местами играли лучше соперника, но так бывает в хоккее», — цитирует Дорофеева официальный сайт КХЛ.

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