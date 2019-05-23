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Защитник «Каролины» де Хаан пропустит четыре-шесть месяцев после операции

Защитник «Каролины» де Хаан пропустит четыре-шесть месяцев после операции
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Каролины Харрикейнз» Кэлвин де Хаан рискует пропустить начало следующего сезона.

По информации официального сайта НХЛ, 28-летний хоккеист выбыл из строя на срок от четырёх до шести месяцев после операции на травмированном плече. Игрок получил травму в матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» в конце марта, но вернулся на лёд через две с половиной недели в игре плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз».

В сезоне-2018/19 де Хаан провёл 74 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (1+13) очков. В плей-офф на его счету одна заброшенная шайба в 12 матчах при показателе полезности «+3».

«Каролина» добралась до финала Восточной конференции, где уступила в четырёх матчах «Бостон Брюинз». Ранее «ураганы» прошли «Вашингтон Кэпиталз» (4-3) и «Нью-Йорк Айлендерс» (4-0).

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