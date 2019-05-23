Защитник «Каролины» де Хаан пропустит четыре-шесть месяцев после операции

Защитник «Каролины Харрикейнз» Кэлвин де Хаан рискует пропустить начало следующего сезона.
По информации официального сайта НХЛ, 28-летний хоккеист выбыл из строя на срок от четырёх до шести месяцев после операции на травмированном плече. Игрок получил травму в матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» в конце марта, но вернулся на лёд через две с половиной недели в игре плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз».
В сезоне-2018/19 де Хаан провёл 74 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (1+13) очков. В плей-офф на его счету одна заброшенная шайба в 12 матчах при показателе полезности «+3».
«Каролина» добралась до финала Восточной конференции, где уступила в четырёх матчах «Бостон Брюинз». Ранее «ураганы» прошли «Вашингтон Кэпиталз» (4-3) и «Нью-Йорк Айлендерс» (4-0).
- 23 мая 2019
-
00:26
- 22 мая 2019
-
23:59
-
23:23
-
23:04
-
22:28
-
22:13
-
21:59
-
21:40
-
21:14
-
20:42
-
20:37
-
20:21
-
20:16
-
20:02
-
19:58
-
19:30
-
19:10
-
18:50
-
18:32
-
18:07
-
18:00
-
17:23
-
17:14
-
17:08
-
17:04
-
16:37
-
16:31
-
16:15
-
16:08
-
16:05
-
15:54
-
15:45
-
15:20
-
15:05
-
14:36