Титов: уровень Суперлиги сезона-2003/04 сильнее нынешней КХЛ

Главный тренер «Лады» Александр Титов сравнил уровень хоккея в Суперлиге с нынешним уровнем КХЛ.
«Скажу так: если брать даже сезон-2003/04 в Суперлиге и сравнивать тот уровень хоккея и уровень хоккеистов с нынешним в КХЛ, то там сильнее было. Раньше намного больше было команд приблизительно одинакового уровня. Я просто говорю по уровню мастерства. Даже по уровню индивидуального мастерства возьмём: намного больше было сильных игроков.
Вспоминайте: за «Динамо» с нами в финале-2004/05 играл Александр Овечкин. Он после этого сезона уехал в НХЛ. Ему лет-то было сколько? 18! А он уже на тот момент забивал по 15–20 шайб. С «Авангардом» вообще проблематично было играть — если удаление, то сразу гол. В тот же Омск приезжали легионеры — олимпийские чемпионы! Вспомните, кто ещё там играл: Сушинский, Затонский, Прокопьев, Рябыкин… Зато сейчас инфраструктура на более высоком уровне», — цитирует Титова «Собеседник».
- 23 мая 2019
-
10:10
-
10:00
-
09:31
-
09:17
-
09:06
-
07:00
-
04:00
-
02:07
-
01:25
-
00:51
-
00:26
- 22 мая 2019
-
23:59
-
23:23
-
23:04
-
22:28
-
22:13
-
21:59
-
21:40
-
21:14
-
20:42
-
20:37
-
20:21
-
20:16
-
20:02
-
19:58
-
19:30
-
19:10
-
18:50
-
18:32
-
18:07
-
18:00
-
17:23
-
17:14
-
17:08
-
17:04