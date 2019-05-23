Титов: уровень Суперлиги сезона-2003/04 сильнее нынешней КХЛ

Главный тренер «Лады» Александр Титов сравнил уровень хоккея в Суперлиге с нынешним уровнем КХЛ.

«Скажу так: если брать даже сезон-2003/04 в Суперлиге и сравнивать тот уровень хоккея и уровень хоккеистов с нынешним в КХЛ, то там сильнее было. Раньше намного больше было команд приблизительно одинакового уровня. Я просто говорю по уровню мастерства. Даже по уровню индивидуального мастерства возьмём: намного больше было сильных игроков.

Вспоминайте: за «Динамо» с нами в финале-2004/05 играл Александр Овечкин. Он после этого сезона уехал в НХЛ. Ему лет-то было сколько? 18! А он уже на тот момент забивал по 15–20 шайб. С «Авангардом» вообще проблематично было играть — если удаление, то сразу гол. В тот же Омск приезжали легионеры — олимпийские чемпионы! Вспомните, кто ещё там играл: Сушинский, Затонский, Прокопьев, Рябыкин… Зато сейчас инфраструктура на более высоком уровне», — цитирует Титова «Собеседник».