К. Сафронов: от США не знаешь, чего ожидать, но недооценки быть не должно

Экс-защитник СКА, обладатель золота МЧМ-1999 Кирилл Сафронов поделился мнением о предстоящем четвертьфинальном матче чемпионата мира между сборными России и США.

«Что касается игры сборной России, то команда добавляет с каждым матчем, ребята становятся более сыгранными. Всё-таки не так просто прилететь из-за океана, а у нас многие игроки оттуда, и, даже обладая мастерством, сразу показать командную игру. От матча к матчу командные взаимодействия налаживаются. Что касается четвертьфинала, то права на ошибку уже нет — любая команда, которая попадает в восьмёрку, представляет особую опасность. Американцы — команда непредсказуемая, от них не знаешь, чего ожидать. По именам наша команда намного сильней, но всё будет зависеть от настроя и мотивации. Я уверен, что у наших парней с этим всё в порядке и тренерский штаб знает, как настроить ребят.



У американцев тоже есть интересные ребята — тот же 18-летний Хьюз, хотя неизвестно, будет ли он играть. Я уверен, что тренерский штаб расскажет российским парням, как нужно действовать — сейчас есть и видеоанализ, и продвинутая статистика. Ребята выходят и уже знают, как играть против того или иного соперника, куда бросать вратарю, кто представляет особую опасность. Уверен, что сыграем успешно, но самое главное — это настрой. Недооценки быть не должно. У нас много игроков из НХЛ, а там знают, как важна правильная оценка соперника. Яркий пример в этом году — это «Сент-Луис», который в начале календарного года был на последнем месте, а теперь вышел в финал Кубка Стэнли. На любую команду нужно настраиваться.



У североамериканских хоккеистов есть удивительное умение собираться в самый важный момент на самый важный матч, хотя команда никогда вместе не играла. Я об этом давно размышлял и задавался вопросом — как они играют с листа? Это глубокая тема, она идёт с юниорских лиг. Я сам играл и в юниорке, и в фарм-клубе, и в НХЛ. Там настолько выстроена система, что меняется только уровень игры, а всё остальное остаётся прежним. У нас тоже появились МХЛ, ВХЛ и КХЛ, есть некая система, но в Северной Америке она работает очень давно. Ребята, которые попадают в молодёжные лиги, с 17 лет играют в один и тот же хоккей, разницы почти никакой нет. Система подготовки североамериканцев давно написана, и все тренеры стараются её придерживаться. Скорее всего, поэтому хоккеисты, когда приезжают, им и сыгрываться вроде как особо не надо. В России сейчас тоже есть «Красная машина», но пока не по всем возрастам. Это вопрос времени», — сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

Буре: в плей-офф для сборной России всё начнётся с чистого листа