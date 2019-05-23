Сборная России прибыла на матч 1/4 финала ЧМ-2019 с США

Сегодня, 23 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в четвертьфинале чемпионата мира—2019 встретятся сборные России и США. Начало — в 17:15 мск. Хоккеисты сборной России уже прибыли на арену, где будут биться с американцами за выход в полуфинал.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».



Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

