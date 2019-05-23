У России всё хорошо, а у США не очень. Что тревожит перед четвертьфиналом

Сборная России сегодня сыграет четвертьфинальный матч с американцами на ЧМ-2019 по хоккею. Групповой этап наша команда прошла без поражений, покорила уровнем своей игры, но сейчас всё это не имеет значение. Плей-офф – особенное время, даже на таком скоротечном турнире, как мировой форум. Россиянам перед матчем точно нечего бояться, перед поединком с США они выглядят фаворитами. Но у «звёздно-полосатых» очень крепкая и мастеровитая команда, и у нас есть несколько причин для разумной предыгровой тревоги.



Сборная России показывает суперхоккей на ЧМ. Но её оценят по одному матчу Поражения от США никто не простит.

Нет права на ошибку

Начнём с того, что матчи на вылет всегда вызывают лёгкую тревогу в среде болельщиков. Да и спортсмены, как бы ни храбрились, тоже испытывают небольшой мандраж перед выходом на лёд, и это нормально. Особенно это касается плей-офф чемпионата мира. Здесь нельзя проиграть один матч и исправиться в следующем, права на ошибку нет.

Понятно, что точно такая же ситуация и у США, и у остальных шести команд, пробившихся в четвертьфинал. Но от России на этом турнире, пожалуй, самые высокие ожидания – любой результат, кроме золота, будет признан провальным. Это дополнительный психологический груз на плечи наших хоккеистов, и будет очень здорово, если у них получится с ним справиться в первые же минуты игры.

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Статус фаворита обязывает

Россия – однозначный фаворит своего четвертьфинала, и это будет накладывать определённый отпечаток на игру. Поражения нашей команды не поймут и не простят, в Америке же ранний вылет из плей-офф не станет трагедией. Да, «звёздно-полосатые» привезли отличный состав, и они очень давно не выигрывали чемпионат мира, но и отношение к этому турниру за океаном не такое трепетное. Сейчас американскую публику больше интересуют развязки в плей-офф НХЛ и НБА, чем международный хоккейный форум, проходящий за тридевять земель. Победят – здорово, вылетят в четвертьфинале – ничего страшного. И даже политический контекст битвы с Россией, который при желании всегда можно откопать, здесь не сработает.

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Соответствующее настроение и у хоккеистов сборной, которые приятно проводят время в Словакии, продлевая хоккейный сезон. Цели обязательно выиграть золото перед США не стоит, и в этом у команды Джеффа Блэшилла будет определённое преимущество. Американцы сыграют раскрепощённо, им нечего терять, в отличие от главного фаворита турнира.

Первая встреча с североамериканской сборной

На групповом этапе российской команде противостояли исключительно европейские сборные, с лучшими из которых у нас колоссальный опыт противостояния. Постоянные пересечения на этапах Евротура с теми же шведами и чехами облегчают подготовку к очередной встрече с соперником, в том плане, что всегда примерно ясно, что от него ждать.



С североамериканскими сборными совсем другая история, здесь каждый раз всё в новинку. Например, со сборной США мы не играли два года (встречу в Пхёнчхане в расчёт не беру), и за это время большие изменения произошли как у нас, так и у американцев. С командами из Северной Америки у России никогда нет актуальной истории противостояния, поэтому требуется большое искусство, чтобы правильно подготовить команду.



Разумеется, в Кошице работали скауты сборной России, но на основании группового этапа всё-таки не стоит делать выводы о США. На предварительном этапе они проделывают ту работу, для которой у европейских сборных существуют товарищеские матчи и четвёртый этап Евротура: обкатывают звенья, отрабатывают тактику, наигрывают большинство и прочее. И это ещё одна особенность североамериканских команд – они разгоняются по ходу турнира. Пожалуй, более-менее показательным для США был заключительный поединок группового этапа с Канадой, но в плей-офф американцы всё-таки могут добавить.

Лидеры США пока не впечатляют

И главный резерв – это игра в атаке. Американское нападение ещё явно не вышло на проектную мощность, а потенциал-то огромный. Как бы не прорвало Кейна и Ко в четвертьфинале! На групповом этапе США забросили 27 шайб – у финнов и немцев ещё меньше, но набор мастеров в атаке у американцев гораздо внушительнее.

Что нужно знать о сборной США. Эти парни попробуют выбить Россию Забудем о Джеке Хьюзе — там есть ребята посерьёзней.

Пока довольно скромно ведут себя лидеры. У Патрика Кейна 10 очков, но больше половины из них набраны в матчах с британцами и датчанами, у Джонни Годро вообще всего одно очко в пяти встречах. Хорош Алекс Дебринкэт, но и его сумели закрыть финны с канадцами. При этом мы прекрасно понимаем, что уровень у этих хоккеистов высочайший и наказать они могут за малейшую оплошность. Поэтому сборной России крайне важно показать свою лучшую игру в обороне.

У России есть ненужные удаления

В целом наша сборная играет на турнире достаточно дисциплинированно, но порой ребята грешат неоправданными и ненужными удалениями. Россияне давали шансы в большинстве и чехам, и латвийцам, и швейцарцам, и при других обстоятельствах соперник мог сократить разницу в счёте, а то и вовсе выравнять положение. Помешали это сделать блестящая игра наших голкиперов и самоотверженные и умные действия четвёрки обороняющихся. Зайцев и Нестеров, Андронов и Григоренко пашут в меньшинстве едва ли не образцово.

Но не всегда всё зависит от обороны. Против тех же Кучерова с Гусевым попробуй отзащищайся. У США, конечно, нет связки двух Никит, зато есть те же Кейн, Дебринкэт и Айкел, от которых в американском большинстве исходит нешуточная опасность. Собственно, реализация численного преимущества у сборной США убойная – 43,7%. Лучше только у Канады. Так что нашим парням нужно забыть про глупые удаления в чужой зоне, вовремя выключать руки в единоборствах и вообще быть очень аккуратными. Играть с огнём нам совершенно ни к чему.