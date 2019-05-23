Предматчевый ритуал сборной России: Кузнецов ударил Овечкина по ракушке

Нападающие сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов провели предматчевый ритуал перед встречей с командой США. Кузнецов символически ударил Овечкина по ракушке, в ответ получив аналогичный удар по голове клюшкой.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

Россия обыгрывает США в четвертьфинале ЧМ! LIVE Команда Ильи Воробьёва вступила в решающую стадию турнира. Права на ошибку нет.