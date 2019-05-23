Сборная России выиграла первый период матча с США со счётом 2:0

В четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею между сборными России и США завершился первый период. Подопечные Ильи Воробьёва лидируют в счёте — 2:0. Заброшенными шайбами отметились нападающий Никита Гусев и защитник Михаил Сергачёв.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).