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Гусев — о поддержке сборной России на ЧМ: она хорошая, но не как в Питере

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Гусев — о поддержке сборной России на ЧМ: она хорошая, но не как в Питере
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной России Никита Гусев после встречи с командой США (4:3) в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года по хоккею оценил уровень поддержки болельщиков.

«Не скажу, что четвертьфинал — это испытание. Мы просто выходили выигрывать. Не думаю, что в полуфинале полегче будет, каждый матч сложный. Не было ли ощущения, что играем в Питере? Нет. Поддержка, конечно, хорошая, но не как в Питере», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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