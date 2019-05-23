Гусев — о поддержке сборной России на ЧМ: она хорошая, но не как в Питере

Нападающий сборной России Никита Гусев после встречи с командой США (4:3) в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года по хоккею оценил уровень поддержки болельщиков.



«Не скажу, что четвертьфинал — это испытание. Мы просто выходили выигрывать. Не думаю, что в полуфинале полегче будет, каждый матч сложный. Не было ли ощущения, что играем в Питере? Нет. Поддержка, конечно, хорошая, но не как в Питере», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).