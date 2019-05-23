Кузнецов: будет ли легче после победы? Легче будет в гробу

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал четвертьфинальный матч ЧМ-2019 со сборной США (4:3).



«Считаю, что неплохо сыграли в обороне, в атаке были моменты. Конечно, совсем лишним был третий гол в наши ворота. 4:2 было бы поинтересней, а так получилась нервная концовка. Но нужно отдать должное американцам, соперник хорошо играл.



Как устранить аритмию? Я бы не сказал, что это аритмия. Просто иногда счёт не соответствует игре. Нужно играть от момента. При счёте 4:2 мы играли хорошо, нужно было забивать ещё. Швейцария почти обыграла Канаду? По барабану, если честно. Думать нужно о своей игре, настраиваться, здесь слабых соперников нет. Без разницы, кто. Главное, чтобы мы хорошо играли», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Сборная России сделала нам нервы! Могли громить США, но чуть не отдали матч Команда Ильи Воробьёва заставила серьёзно понервничать, но всё равно прошла принципиального соперника и вышла в полуфинал.