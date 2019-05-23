Кузнецов: будет ли легче после победы? Легче будет в гробу

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал четвертьфинальный матч ЧМ-2019 со сборной США (4:3).
«Считаю, что неплохо сыграли в обороне, в атаке были моменты. Конечно, совсем лишним был третий гол в наши ворота. 4:2 было бы поинтересней, а так получилась нервная концовка. Но нужно отдать должное американцам, соперник хорошо играл.
Как устранить аритмию? Я бы не сказал, что это аритмия. Просто иногда счёт не соответствует игре. Нужно играть от момента. При счёте 4:2 мы играли хорошо, нужно было забивать ещё. Швейцария почти обыграла Канаду? По барабану, если честно. Думать нужно о своей игре, настраиваться, здесь слабых соперников нет. Без разницы, кто. Главное, чтобы мы хорошо играли», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
- 23 мая 2019
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