Расклады на полуфинал чемпионата мира для сборной России

Стали известны расклады на полуфинал чемпионата мира по хоккею для сборной России. Напомним, подопечные Ильи Воробьёва в четвертьфинале обыграли команду США (4:3).



Следующим соперником России может стать:



Германия. Россия сыграет с командой Германии, если подопечные Тони Сёдерхольма в четвертьфинале обыграют сборную Чехии.



Швеция или Финляндия. В случае победы сборной Чехии над немцами, российская команда встретится с победителем матча Финляндия — Швеция.



Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

Сборная России сделала нам нервы! Могли громить США, но чуть не отдали матч Команда Ильи Воробьёва заставила серьёзно понервничать, но всё равно прошла принципиального соперника и вышла в полуфинал.