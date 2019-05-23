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Гавриков: от моей клюшки первая шайба залетела, там можно было заблокировать

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Гавриков: от моей клюшки первая шайба залетела, там можно было заблокировать
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Защитник сборной России Владислав Гавриков подвёл итоги выигранной встречи с командой США (4:3) в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года.

«Все матчи сейчас по нарастающей, но самые сложные две игры у нас впереди. Во втором периоде американцы добавили в движении, в контроле шайбы, начали накладывать звенья. У нас накопилась усталость, стали ошибаться где-то в простых моментах. Хорошо, что Вася подтащил. Доволен ли своей игрой? Не совсем, от моей клюшки первая шайба залетела, там можно было заблокировать. Эмоции в концовке встречи? Главное было доиграть без ошибок, не делать подарки американцам и спокойно довести до победы», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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