Гавриков: от моей клюшки первая шайба залетела, там можно было заблокировать

Защитник сборной России Владислав Гавриков подвёл итоги выигранной встречи с командой США (4:3) в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года.



«Все матчи сейчас по нарастающей, но самые сложные две игры у нас впереди. Во втором периоде американцы добавили в движении, в контроле шайбы, начали накладывать звенья. У нас накопилась усталость, стали ошибаться где-то в простых моментах. Хорошо, что Вася подтащил. Доволен ли своей игрой? Не совсем, от моей клюшки первая шайба залетела, там можно было заблокировать. Эмоции в концовке встречи? Главное было доиграть без ошибок, не делать подарки американцам и спокойно довести до победы», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Сборная России сделала нам нервы! Могли громить США, но чуть не отдали матч Команда Ильи Воробьёва заставила серьёзно понервничать, но всё равно прошла принципиального соперника и вышла в полуфинал.