Сутер — о звёздном составе США: какая разница, если мы проиграли!

Защитник сборной США Райан Сутер поделился впечатлениями после поражения от России (3:4) в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею.
«Мы здорово сыграли во втором периоде, но не смогли забить голы. В конечном итоге соперник свои моменты реализовал, а мы не смогли вернуть игру в свои руки. Игроки сборной России хороши.
Это была лучшая команда США за последние лет 20? Какая разница, если мы проиграли!» — передаёт слова Сутера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
- 23 мая 2019
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