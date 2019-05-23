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Сутер — о звёздном составе США: какая разница, если мы проиграли!

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сутер — о звёздном составе США: какая разница, если мы проиграли!
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Защитник сборной США Райан Сутер поделился впечатлениями после поражения от России (3:4) в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею.

«Мы здорово сыграли во втором периоде, но не смогли забить голы. В конечном итоге соперник свои моменты реализовал, а мы не смогли вернуть игру в свои руки. Игроки сборной России хороши.

Это была лучшая команда США за последние лет 20? Какая разница, если мы проиграли!» — передаёт слова Сутера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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