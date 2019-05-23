Сутер — о звёздном составе США: какая разница, если мы проиграли!

Защитник сборной США Райан Сутер поделился впечатлениями после поражения от России (3:4) в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею.



«Мы здорово сыграли во втором периоде, но не смогли забить голы. В конечном итоге соперник свои моменты реализовал, а мы не смогли вернуть игру в свои руки. Игроки сборной России хороши.



Это была лучшая команда США за последние лет 20? Какая разница, если мы проиграли!» — передаёт слова Сутера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Сборная России сделала нам нервы! Могли громить США, но чуть не отдали матч Команда Ильи Воробьёва заставила серьёзно понервничать, но всё равно прошла принципиального соперника и вышла в полуфинал.