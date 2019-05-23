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Третьяк — о матче с США: когда кто-то не доигрывает, игра может перевернуться

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Третьяк — о матче с США: когда кто-то не доигрывает, игра может перевернуться
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк подвёл итоги матча России с командой США (4:3) на чемпионате мира.

«Хороший эмоциональный матч, ребята выдержали. Первый период был за нами, второй — за американцами. Ребята почувствовали, что в первом периоде были на голову сильнее, а американцы после перерыва ожили, прибавили в скорости, в движении. Наши игроки немного стали не доигрывать, сразу же все поменялось.

Когда кто-то немного не доигрывает, то игра может перевернуться, в хоккее так бывает, два разных периода. Вспомните игру со шведами — в первом периоде они доминировали, а во втором мы их вчистую переиграли, такой хоккей люди любят. Концовка второго периода — это игра вратарей, оба сегодня очень здорово сыграли, но мы победили, мы сильнее, готовимся к полуфиналу», — цитирует Третьяка ТАСС.

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