Третьяк — о матче с США: когда кто-то не доигрывает, игра может перевернуться

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк подвёл итоги матча России с командой США (4:3) на чемпионате мира.



«Хороший эмоциональный матч, ребята выдержали. Первый период был за нами, второй — за американцами. Ребята почувствовали, что в первом периоде были на голову сильнее, а американцы после перерыва ожили, прибавили в скорости, в движении. Наши игроки немного стали не доигрывать, сразу же все поменялось.



Когда кто-то немного не доигрывает, то игра может перевернуться, в хоккее так бывает, два разных периода. Вспомните игру со шведами — в первом периоде они доминировали, а во втором мы их вчистую переиграли, такой хоккей люди любят. Концовка второго периода — это игра вратарей, оба сегодня очень здорово сыграли, но мы победили, мы сильнее, готовимся к полуфиналу», — цитирует Третьяка ТАСС.



Сборная России сделала нам нервы! Могли громить США, но чуть не отдали матч Команда Ильи Воробьёва заставила серьёзно понервничать, но всё равно прошла принципиального соперника и вышла в полуфинал.