Третьяк — о матче с США: когда кто-то не доигрывает, игра может перевернуться

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк подвёл итоги матча России с командой США (4:3) на чемпионате мира.
«Хороший эмоциональный матч, ребята выдержали. Первый период был за нами, второй — за американцами. Ребята почувствовали, что в первом периоде были на голову сильнее, а американцы после перерыва ожили, прибавили в скорости, в движении. Наши игроки немного стали не доигрывать, сразу же все поменялось.
Когда кто-то немного не доигрывает, то игра может перевернуться, в хоккее так бывает, два разных периода. Вспомните игру со шведами — в первом периоде они доминировали, а во втором мы их вчистую переиграли, такой хоккей люди любят. Концовка второго периода — это игра вратарей, оба сегодня очень здорово сыграли, но мы победили, мы сильнее, готовимся к полуфиналу», — цитирует Третьяка ТАСС.
- 23 мая 2019
-
22:12
-
22:00
-
21:39
-
21:28
-
21:18
-
21:16
-
21:03
-
21:00
-
20:51
-
20:43
-
20:37
-
20:31
-
20:27
-
20:24
-
20:24
-
20:20
-
20:12
-
20:10
-
20:07
-
20:03
-
19:58
-
19:55
-
19:51
-
19:48
-
19:39
-
19:31
-
19:27
-
18:58
-
18:46
-
18:43
-
18:14
-
18:00
-
17:50
-
17:47
-
17:45