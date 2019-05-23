«Нервотрёпки с США можно было избежать. Сесть на софу и смотреть сериал»

Сборная России по хоккею провела четвертьфинальный матч чемпионата мира – 2019 с командой США. Наши хоккеисты одержали победу со счётом 4:3 и пробились в полуфинал. Итоги встречи подвёл тренер россиян Илья Воробьёв.
«Такой и был план – Гусь выйдет и забьёт сразу»
— США – это первая команда, которая заставила до конца играть?
— Знаете, здесь намного всё быстрее происходит. В том смысле, что высокий уровень мастерства у соперника. Они могут из полумомента создать гол. Здесь всё быстро может поменяться. Это мы видели ещё в игре со шведами, когда после первого периода многое изменилось.
— Что поменяли американцы, когда стали проигрывать 0:2?
— Я бы не сказал, что они сильно много поменяли. Они ждали контратак и хорошо накладывали смены. Всё это было нами ожидаемо.
— Почему Хафизуллин в третьем периоде не выходил?
— Мы доигрывали в шесть защитников.
— Как вообще планировали начать игру с США? Какой был план?
— Такой, как и был – Гусь (Никита Гусев – Прим. «Чемпионата») выйдет и забьёт сразу.
— Согласны, что второй период был даже сильнее, чем первый?
— Хоккей – игра инициатив. Есть две команды, которые играют. Говорю, что уровень мастерства здесь такой, что из полумоментов могут создать гол. Даже шайба по воздуху летит, её останавливают, и идёт опасный момент.
— Когда просмотр брали, вы верили, что отменят шайбу?
— Мы знали, что будет шанс, нам передали по связи. Мы посовещались и решили, что тайм-аутом можем рискнуть.
— Плюс, немного отдохнуть и сбить ритм американцам?
— Да.
— Сборная России смогла сдержать Патрика Кейна?
— Самое главное, что мы выиграли. Он – хороший хоккеист, тут никаких вопросов.
«Вы видели какой силовой приём провёл Овечкин? Вот так»
— Задоров полезнее играть против североамериканских команд?
— Задоров играет полезно не только против североамериканцев. Мы сделали шажок, давайте сейчас не переходить на игроков по отдельности, а будем ещё больше объединяться вокруг команды.
— Новая схема распределения команд на полуфиналы вам нравится?
— Через день я дам вам ответ.
— Со стороны кажется, что сборной России без разницы с кем играть.
— Мы не выбираем соперников.
— У Овечкина было много моментов…
— У нас команда. Вы видели какой он силовой приём провёл? Вот так.
— Можно избежать такой нервотрёпки, как в сегодняшнем матче?
— Можно, если сидеть на софе и смотреть сериал.
— Какой?
— На ваш выбор.
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