Илья Воробьёв рассказал о плане на матч с американцами и дал рецепт, как в следующий раз не нервничать во время таких игр.

«Нервотрёпки с США можно было избежать. Сесть на софу и смотреть сериал»

Сборная России по хоккею провела четвертьфинальный матч чемпионата мира – 2019 с командой США. Наши хоккеисты одержали победу со счётом 4:3 и пробились в полуфинал. Итоги встречи подвёл тренер россиян Илья Воробьёв.

Сборная России сделала нам нервы! Могли громить США, но чуть не отдали матч Команда Ильи Воробьёва заставила серьёзно понервничать, но всё равно прошла принципиального соперника и вышла в полуфинал.

«Такой и был план – Гусь выйдет и забьёт сразу»

— США – это первая команда, которая заставила до конца играть?

— Знаете, здесь намного всё быстрее происходит. В том смысле, что высокий уровень мастерства у соперника. Они могут из полумомента создать гол. Здесь всё быстро может поменяться. Это мы видели ещё в игре со шведами, когда после первого периода многое изменилось.

— Что поменяли американцы, когда стали проигрывать 0:2?

— Я бы не сказал, что они сильно много поменяли. Они ждали контратак и хорошо накладывали смены. Всё это было нами ожидаемо.



— Почему Хафизуллин в третьем периоде не выходил?

— Мы доигрывали в шесть защитников.



— Как вообще планировали начать игру с США? Какой был план?

— Такой, как и был – Гусь (Никита Гусев – Прим. «Чемпионата») выйдет и забьёт сразу.



— Согласны, что второй период был даже сильнее, чем первый?

— Хоккей – игра инициатив. Есть две команды, которые играют. Говорю, что уровень мастерства здесь такой, что из полумоментов могут создать гол. Даже шайба по воздуху летит, её останавливают, и идёт опасный момент.



— Когда просмотр брали, вы верили, что отменят шайбу?

— Мы знали, что будет шанс, нам передали по связи. Мы посовещались и решили, что тайм-аутом можем рискнуть.



— Плюс, немного отдохнуть и сбить ритм американцам?

— Да.



— Сборная России смогла сдержать Патрика Кейна?

— Самое главное, что мы выиграли. Он – хороший хоккеист, тут никаких вопросов.

Гусев начертил США дорогу домой! Этот гол будут крутить даже в Америке Главный чертёжник чемпионата мира снова в действии. Капризову оставалось только попасть в пустой угол.

«Вы видели какой силовой приём провёл Овечкин? Вот так»

— Задоров полезнее играть против североамериканских команд?

— Задоров играет полезно не только против североамериканцев. Мы сделали шажок, давайте сейчас не переходить на игроков по отдельности, а будем ещё больше объединяться вокруг команды.



— Новая схема распределения команд на полуфиналы вам нравится?

— Через день я дам вам ответ.

— Со стороны кажется, что сборной России без разницы с кем играть.

— Мы не выбираем соперников.

Расклады на полуфинал чемпионата мира для сборной России

— У Овечкина было много моментов…

— У нас команда. Вы видели какой он силовой приём провёл? Вот так.



— Можно избежать такой нервотрёпки, как в сегодняшнем матче?

— Можно, если сидеть на софе и смотреть сериал.



— Какой?

— На ваш выбор.