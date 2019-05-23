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Р. Ротенберг: сборная США — техничная команда, не ставящая автобус в обороне

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Р. Ротенберг: сборная США — техничная команда, не ставящая автобус в обороне
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба сборной России Роман Ротенберг подвёл итоги матча Россия — США (4:3).

«Важная победа для укрепления командного духа. Сборная США показала отличный современный хоккей, играла очень быстро, это очень техничная команда, которая не ставила автобус в обороне. Победить такую команду — это очень важно для нас, но теперь все мысли о следующей игре, которая для нас самая главная. Спасибо всем, кто смотрел матч и поддерживал, спасибо всем болельщикам.

Нет, у нас нет предпочтений по сопернику в полуфинале. Работаем по факту. Нужно обыгрывать всех», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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