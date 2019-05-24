23 мая на чемпионате мира 2019 года завершилась стадия четвертьфиналов. В полуфиналах сыграют пары Россия — Финляндия и Канада — Чехия. На «Чемпионате» стартовал опрос: «Кто выиграет чемпионат мира — 2019?»

Пройти опрос также можно на PlayBuzz.



Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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