Арбитр сократил срок дисквалификации Войнова до середины сезона-2019/20

Независимый арбитр вынес решение по апелляции, поданной российским защитником Вячеславом Войновым на свою дисквалификацию в Национальной хоккейной лиге. Напомним, недавно Войнов получил от лиги новую дисквалификацию до конца сезона-2019/20.
Арбитр поддержал решение НХЛ о дисквалификации на один сезон, но отметил, что в данную дисквалификацию можно внести 41 игру сезона-2018/19. Таким образом, дисквалификация Войнова в НХЛ сокращена до середины сезона 2019/20.
Россиянина дисквалифицировали в НХЛ в 2015 году за нанесение побоев жене, после чего он был вынужден уехать из США. Из-за этого защитник пропустил Кубок мира в 2016 году. В 2018-м Войнов стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. За СКА провёл 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка, в плей-офф забросил 3 шайбы и отдал 3 голевые передачи в 14 матчах. Права на Войнова в НХЛ принадлежат «Лос-Анджелес Кингз».
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