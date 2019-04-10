Изгой НХЛ станет символом нового «Трактора»? Это лучший вариант для Войнова

На днях НХЛ продлила дисквалификацию Вячеслава Войнова ещё на один сезон, а это значит, что россиянин, пропустивший весь предыдущий чемпионат, снова окажется без игровой практики в лучшей лиге мира. К решению НХЛ можно относиться по-разному, но КХЛ от него только выиграла. Ведь оно означает, что один из самых сильных игроков обороны с российским паспортом наверняка проведёт как минимум следующий сезон в России. Разбираемся, какие варианты есть у Войнова.

НХЛ плюнула Войнову в душу. Ему придётся вернуться в Россию Свой следующий матч в НХЛ российский защитник сможет сыграть только в октябре 2020 года.

Пропустит ещё один сезон

Вероятность: 1%

Ещё одна почти фантастическая версия, но она имеет право на жизнь. Ведь пропустил же Вячеслав прошлый сезон, наслаждаясь отдыхом и временем, проведённым с семьёй. Но на второй год простоя Войнов, конечно, вряд ли пойдёт. Он находится в самом расцвете сил, и ещё один сезон бездействия может перечеркнуть всю его карьеру. После двух лет вне игровой практики им не заинтересуются не только в НХЛ, но и в России, а заканчивать путь игрока в 30 лет вряд ли входит в планы Вячеслава.

Так что ждём Войнова в КХЛ, а в каком клубе – узнаем уже совсем скоро.

Проведёт год в Европе

Вероятность: 1%

После решения НХЛ все ждут Вячеслава в КХЛ, это логично. Но не будем забывать и про другие возможные варианты развития событий. Может ли Войнов провести год дисквалификации в европейских чемпионатах? Особого смысла в этом для хоккеиста нет. В России ему будет комфортнее, да и подписать жирный контракт в Европе ему не удастся.

С другой стороны, из условной Германии или Швейцарии Войнову будет гораздо проще сорваться за океан, если НХЛ вдруг решит амнистировать его по ходу сезона. Впрочем, это почти невозможно, как и то, что Вячеслав пропишется в европейском чемпионате.

«Спартак»

Вероятность перехода: 2%

Без сомнения, пока это самый экзотичный и маловероятный вариант для продолжения карьеры Войнова. Но всё может кардинально измениться, если красно-белых возглавит Олег Знарок. Вероятность такого развития событий существует. В этом случае коренным образом изменится трансферная политика «Спартака», ведь с таким наставником у клуба будут только самые высокие цели. Войнов, как известно, провёл под руководством Знарка два отличных сезона в СКА и сборной России и вполне может перейти в московский клуб специально под тренера.

«Салават Юлаев»

Вероятность перехода: 3%

Скорее всего, Войнов окажется в каком-то из вышеперечисленных клубов, но при определённых раскладах могут возникнуть и другие варианты. Наверняка у Вячеслава не будет отбоя от предложений. Например, сильный российский защитник наверняка заинтересует «Салават Юлаев». Укреплять оборону уфимцам необходимо (вспомните, какой объём работы выпал на Юху Метсолу в плей-офф), а кроме того, Войнов добавит вариативности атаке «Салавата», которой из нынешнего состава уфимцев должным образом помогает лишь Филип Ларсен. Здесь многое будет зависеть от того, с каким тренером башкирский клуб вступит в следующий сезон, а также от финансовых возможностей «юлаевцев».

ЦСКА

Вероятность перехода: 10%

ЦСКА нельзя не назвать в числе кандидатов на топ-защитника, но среди прочих претендентов у московских «армейцев» меньше всего возможностей привлечь Войнова. У ЦСКА много хоккеистов из нынешнего состава имеют контракты и на следующий сезон, платёжка раздута невероятно, и подписание ещё одного дорогостоящего хоккеиста вряд ли как-то состыкуется с грядущим жёстким потолком зарплат.

Так что ожесточённо биться за Войнова ЦСКА точно не будет. Красно-синие скорее попытаются вытащить из-за океана Богдана Киселевича, осевшего в запасе в «Виннипеге». Выйдет и дешевле, и практичнее.

«Авангард»

Вероятность перехода: 15%

«Авангард» теперь не менее серьёзный игрок на трансферном рынке, чем ЦСКА, СКА или «Ак Барс», поэтому вероятность появления Войнова в стане омичей также существует. О том, что Вячеслав усилит любой клуб, говорить не приходится, и у «ястребов» летом может возникнуть потребность в сильном русском защитнике. В «Авангарде» заканчиваются контракты у Максима Чудинова и Евгения Медведева, и далеко не факт, что оба продолжат выступать в Балашихе.

В любом случае выход Войнова на рынок КХЛ может скорректировать селекционную работу «Авангарда». Подписание игрока с таким послужным списком, стало бы очередным мощным шагом для руководителей «ястребов».

Топ-клубы КХЛ скоро выйдут на охоту. Кого вернут летом из Америки? В НХЛ есть место не всем, а на родине этим игрокам будут рады в топ-клубах.

СКА

Вероятность перехода: 20%

Нужно усиливать оборону и питерскому клубу, тем более что летом команду наверняка покинут Патрик Херсли и Владислав Гавриков. Топ-защитник тогда будет просто необходим СКА, и лучшего российского варианта, чем Войнов, они точно не найдут.

Все мы знаем, что Вячеслав не очень красиво ушёл из Санкт-Петербурга по окончании прошлого сезона, но сейчас для руководства СКА – время забыть все обиды. Богатый и амбициозный клуб второй год подряд остаётся даже без финала Кубка Гагарина, в том числе и из-за поредевшего мастерами состава, и это большая проблема для питерцев. В результате вредности и упорства в отношении Вадима Шипачёва СКА уже испытал дефицит толковых центрфорвардов, сейчас история может повториться с Войновым и линией обороны.

«Ак Барс»

Вероятность перехода: 20%

Но у «Трактора», конечно, будут серьёзные конкуренты в борьбе за двукратного обладателя Кубка Стэнли и олимпийского чемпиона. Прежде всего это признанные топ-клубы, нуждающиеся в укреплении оборонительной линии. Например, казанский «Ак Барс», который после провала в плей-офф должен озаботиться не только вратарской бригадой, но и защитными построениями.

Клубу явно не хватало в прошедшем сезоне нескольких харизматичных, опытных и обученных защитников с российским паспортом, умеющих сыграть в большинстве. Тот же Андрей Марков уже не выдерживает темп КХЛ, и заменить дорогостоящего ветерана Войновым было бы отличным решением для казанцев.

«Трактор»

Вероятность перехода: 25%

Учитывая всё то, что сейчас происходит с челябинским клубом, он является главным кандидатом на своего звёздного воспитанника. В команду вернулся амбициозный руководитель Борис Видгоф, с ходу заявивший о желании выиграть Кубок Гагарина и о курсе на возвращении собственных воспитанников. Подписание Вячеслава Войнова было бы в этом плане весьма логичным.

У челябинцев должно быть всё нормально с бюджетом, и потянуть финансовые аппетиты Войнова «Трактор» сумеет. Для Вячеслава возвращение в родной город станет оптимальным решением с точки зрения комфорта. Здесь он получит всестороннюю поддержку и сможет спокойно и без давления вернуться в большой хоккей после года простоя.