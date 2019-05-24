Фролик: Ягр давал Чехии пару советов, здорово, что он рядом с командой

Нападающий сборной Чехии Михаэль Фролик подвёл итоги матча с Германией (5:1) в четвертьфинале ЧМ-2019.



«Перед этим матчем Ягр нам ничего не говорил, но он заходил в раздевалку пару матчей назад. Я с ним говорил после игры с Россией, он дал нам пару советов, мы его выслушали. У Ягра огромный опыт, здорово, что он рядом с командой.



Игра была равной, немцы хорошо катались. Якуб Ворачек забил очень важный гол, он придал нам уверенности, и мы забили ещё несколько. Гудас здорово играет, действует жёстко, блокирует много бросков, постоянно выходит в меньшинстве. Он один из тех ребят, которых хочется иметь в составе.



Не сказал бы, что Германия была настолько лёгким соперником. Это четвертьфинал, а они обыграли в группе Финляндию и Словакию. У немцев есть силовые нападающие, как Драйзайтль и другие ребята. Матч не был простым, у соперника были моменты, у нас тоже. Мы счастливы, что смогли одержать важную победу и хотим насладиться ею.



Можем ли мы выиграть медаль или даже золото? Мы не хотим забегать вперёд, собираемся фокусироваться на следующей игре. Нам предстоит матч с Канадой, всегда здорово с ними играть. Будет большая битва, посмотрим видео, подготовимся. Надеюсь, мы сможем показать отличную игру и победить», — передаёт слова Фролика корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Сборная России сделала нам нервы! Могли громить США, но чуть не отдали матч Команда Ильи Воробьёва заставила серьёзно понервничать, но всё равно прошла принципиального соперника и вышла в полуфинал.