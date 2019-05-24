Фролик: Ягр давал Чехии пару советов, здорово, что он рядом с командой

Нападающий сборной Чехии Михаэль Фролик подвёл итоги матча с Германией (5:1) в четвертьфинале ЧМ-2019.
«Перед этим матчем Ягр нам ничего не говорил, но он заходил в раздевалку пару матчей назад. Я с ним говорил после игры с Россией, он дал нам пару советов, мы его выслушали. У Ягра огромный опыт, здорово, что он рядом с командой.
Игра была равной, немцы хорошо катались. Якуб Ворачек забил очень важный гол, он придал нам уверенности, и мы забили ещё несколько. Гудас здорово играет, действует жёстко, блокирует много бросков, постоянно выходит в меньшинстве. Он один из тех ребят, которых хочется иметь в составе.
Не сказал бы, что Германия была настолько лёгким соперником. Это четвертьфинал, а они обыграли в группе Финляндию и Словакию. У немцев есть силовые нападающие, как Драйзайтль и другие ребята. Матч не был простым, у соперника были моменты, у нас тоже. Мы счастливы, что смогли одержать важную победу и хотим насладиться ею.
Можем ли мы выиграть медаль или даже золото? Мы не хотим забегать вперёд, собираемся фокусироваться на следующей игре. Нам предстоит матч с Канадой, всегда здорово с ними играть. Будет большая битва, посмотрим видео, подготовимся. Надеюсь, мы сможем показать отличную игру и победить», — передаёт слова Фролика корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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