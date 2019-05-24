НХЛ удовлетворена решением суда по делу Войнова

Национальная хоккейная лига удовлетворена решением арбитражного суда по апелляции российского защитника Вячеслава Войнова, сообщается на сайте НХЛ. Арбитр поддержал решение лиги о дисквалификации на один сезон, но сократил её срок до 41 игры.

«Мы рассмотрели мнение арбитражного судьи Шайама Даса по апелляции Вячеслава Войнова об отстранении за домашнее насилие, которое повлекло однолетнюю дисквалификацию. Хотя мы не считаем, что господин Войнов имел право на «засчитанный срок отбытия наказания» в течение сезона-2018/19, мы принимаем заключение судьи Даса, что фактический контекст в деле был необычным, включая тот факт, что Войнов не играл в НХЛ с октября 2014 года и не выступал на профессиональном уровне в сезоне-2018/19», — говорится в сообщении пресс-службы НХЛ.

Россиянина дисквалифицировали в НХЛ в 2015 году за нанесение побоев жене, после чего он был вынужден уехать из США. Из-за этого защитник пропустил Кубок мира в 2016 году. В 2018-м Войнов стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. За СКА провёл 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка, в плей-офф забросил 3 шайбы и отдал 3 голевые передачи в 14 матчах. Права на Войнова в НХЛ принадлежат «Лос-Анджелес Кингз».