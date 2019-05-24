Манухов — о переходе в «Авангард»: для меня он стал полной неожиданностью

Новичок «Авангарда» защитник Роман Манухов поделился впечатлениями от перехода в омскую команду.
«Я очень рад оказаться в «Авангарде», если честно, для меня это было полной неожиданностью! Переход в «Авангард» — новый вызов для меня, новый этап в моей карьере. Цель — выиграть кубок Гагарина и быть максимально полезным для своей команды.
В плей-офф «Авангард» выглядел очень мощно! С самого начала сезона было видно, что коллектив очень сплоченный и дружный, команда играла с максимальной самоотдачей и отличной дисциплиной. Физически «Авангард» была здорово подготовлен. И, конечно, надо отметить реализацию большинства.
С руководством у меня пока не было разговора, думаю, всё ещё впереди. Своими сильными качествами считаю катание, скорость, умение хорошо и быстро распорядиться шайбой, а также игру в большинстве», — цитирует Манухова официальный сайт омского клуба.
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