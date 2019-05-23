Тренер «Авангарда» Козлов: работать рядом с Хартли — это как пойти в аспирантуру

Тренер Вячеслав Козлов прокомментировал назначение на должность в «Авангарде».
«Когда поступает предложение поработать в команде такого уровня рядом с профессионалами своего дела — это, конечно же, шаг вперёд. Я проработал полтора сезона главным тренером в воскресенском «Химике». Получил огромный опыт и благодарен руководству «Химика» за доверие. Главный тренер — это как дирижёр в оркестре, очень многое зависит от того, как ты настроишь команду. Я получал огромное удовольствие от работы. Как игрок я поработал с тренерами наивысшего уровня: Тихонов, Боумэн, Хартли, Билялетдинов, Быков, Знарок. За это время появились и свои наработки, поэтому как главный тренер я мог позволить себе импровизацию.
Хартли главная причина перехода? Я бы сказал, одна из немаловажных причин. Мы работали вместе в НХЛ, в прошлом сезоне не раз виделись в Балашихе. Он совсем не изменился — и как человек, и как тренер. Я всегда внимательно наблюдал за его стилем работы и подходу к игрокам. Считаю, работать рядом с таким профессионалом своего дела, как Боб, — это как пойти в аспирантуру после получения высшего образования», — цитирует Козлова официальный сайт омского клуба.
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