Саллинен: у Финляндии есть шанс выиграть золото, как и на прошлом ЧМ в Словакии

Форвард сборной Финляндии Йере Саллинен прокомментировал победу в четвертьфинале чемпионата мира с командой Швеции (5:4 ОТ).

«Странно, конечно, что преимущество переходило от одной команды к другой. Обычно с нами такого не бывает. У шведов очень хорошая команда. Они забили четыре гола, но мы чувствовали, что тоже способны это сделать. Очень важная победа для нас. Теперь у нас есть шанс выиграть золото, как и в прошлый раз, когда мы играли здесь», – цитирует Саллинена официальный сайт Международной федерации хоккея.

Отметим, что на ЧМ-2011 в Словакии Финляндия стала чемпионом мира во второй раз в истории. Как и тогда, в полуфинале финны сыграют со сборной России. В полуфинале 2011 года подопечные Юкки Ялонена победили со счётом 3:0.