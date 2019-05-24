Саллинен: у Финляндии есть шанс выиграть золото, как и на прошлом ЧМ в Словакии
Форвард сборной Финляндии Йере Саллинен прокомментировал победу в четвертьфинале чемпионата мира с командой Швеции (5:4 ОТ).
«Странно, конечно, что преимущество переходило от одной команды к другой. Обычно с нами такого не бывает. У шведов очень хорошая команда. Они забили четыре гола, но мы чувствовали, что тоже способны это сделать. Очень важная победа для нас. Теперь у нас есть шанс выиграть золото, как и в прошлый раз, когда мы играли здесь», – цитирует Саллинена официальный сайт Международной федерации хоккея.
Отметим, что на ЧМ-2011 в Словакии Финляндия стала чемпионом мира во второй раз в истории. Как и тогда, в полуфинале финны сыграют со сборной России. В полуфинале 2011 года подопечные Юкки Ялонена победили со счётом 3:0.
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