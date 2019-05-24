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Буре — о полуфинале ЧМ-2019 с Финляндией: России без разницы, с кем играть

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Буре — о полуфинале ЧМ-2019 с Финляндией: России без разницы, с кем играть
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Чемпион мира, легендарный игрок сборной России и НХЛ Павел Буре рассказал об ожиданиях перед матчем национальной команды в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Подопечные Ильи Воробьёва завтра, 25 мая, сыграют с командой Финляндии. Начало встречи — в 16:15 мск.

«Нам, в принципе, без разницы, с кем играть. Если играть свою игру, то будет всё нормально», — цитирует Буре Sport24.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2). В четвертьфинале ЧМ-2019 шведская команда проиграла Финляндии (4:5 ОТ) и потеряла шансы на повторение успеха.

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