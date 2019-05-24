Россия не отдала, Канада отскочила! Три лучших матча ЧМ прошли в один день

На чемпионате мира в Словакии состоялись четвертьфинальные матчи. Сборная России не упустила добытое преимущество во встрече с США, а вот Швейцария пропустила обиднейший гол на последней секунде основного времени от Канады, а затем проиграла в овертайме. Канадцы, говоря спортивным языком, отскочили!
Похожий камбэк удался сборной Финляндии в матче со Швецией. Финны тоже спаслись в концовке третьего периода, а потом добили соперника в овертайме. Несмотря на счёт (5:1), нелёгким получился матч с Германией для команды Чехии. Так получилось, что три лучших матча чемпионата мира на данный момент прошли в один день. И это только начало всего самого интересного.
Видеообзоры матчей 1/4 финала
Канада – Швейцария – 3:2 ОТ
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube
Россия – США – 4:3
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube
Финляндия – Швеция – 5:4 ОТ
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube
Чехия – Германия – 5:1
Видео можно посмотреть на
Лучшие сейвы четвертьфиналов
Видео можно посмотреть на
Лучшие голы четвертьфиналов
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube
Сетка плей-офф чемпионата мира по хоккею-2019
Полуфинал №1. Канада (1А) – Чехия (2В)
Полуфинал №2. Россия (1В) – Финляндия (3В)
Расписание матчей 1/2 финала
Канада – Чехия
Россия – Финляндия
- 24 мая 2019
-
09:47
-
09:17
-
09:00
-
07:00
-
01:00
-
00:52
-
00:40
-
00:28
-
00:22
-
00:19
- 23 мая 2019
-
23:50
-
23:46
-
23:42
-
23:39
-
23:35
-
23:34
-
23:30
-
23:24
-
23:01
-
22:53
-
22:26
-
22:12
-
22:00
-
21:39
-
21:28
-
21:18
-
21:16
-
21:03
-
21:00
-
20:51
-
20:43
-
20:37
-
20:31
-
20:27
-
20:24