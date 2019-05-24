Безумные четвертьфиналы на чемпионате мира. Боль Швейцарии и Швеции, досада США и лёгкая грусть Германии.

Россия не отдала, Канада отскочила! Три лучших матча ЧМ прошли в один день

На чемпионате мира в Словакии состоялись четвертьфинальные матчи. Сборная России не упустила добытое преимущество во встрече с США, а вот Швейцария пропустила обиднейший гол на последней секунде основного времени от Канады, а затем проиграла в овертайме. Канадцы, говоря спортивным языком, отскочили!

Похожий камбэк удался сборной Финляндии в матче со Швецией. Финны тоже спаслись в концовке третьего периода, а потом добили соперника в овертайме. Несмотря на счёт (5:1), нелёгким получился матч с Германией для команды Чехии. Так получилось, что три лучших матча чемпионата мира на данный момент прошли в один день. И это только начало всего самого интересного.

Видеообзоры матчей 1/4 финала

Канада – Швейцария – 3:2 ОТ

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube

Канадцы выжили за 0,3 секунды до сирены! А потом добили бедную Швейцарию Это была трагедия Швейцарии и настоящий канадский характер. Лучший матч чемпионата мира.

Россия – США – 4:3

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube

«Россия – самый сильный соперник, мы сами выкопали себе яму». США – о матче Американцам оставалось только сетовать, что они попали на Россию уже в четвертьфинале чемпионата мира.

Финляндия – Швеция – 5:4 ОТ

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube

Финны спаслись и отправили шведских звёзд НХЛ домой! Всё это за три минуты «Тре крунур» проиграли Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира. Это был матч-концерт.

Чехия – Германия – 5:1

Видео можно посмотреть на

Лучшие сейвы четвертьфиналов

Видео можно посмотреть на

Лучшие голы четвертьфиналов

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube

Сетка плей-офф чемпионата мира по хоккею-2019

Полуфинал №1. Канада (1А) – Чехия (2В)

Полуфинал №2. Россия (1В) – Финляндия (3В)

Шведы хотели реванш, но Россия попала на Финляндию! Полуфинальные пары ЧМ Нас ждут два интереснейших противостояния.

Расписание матчей 1/2 финала

Канада – Чехия

Россия – Финляндия

Полное расписание матчей чемпионата мира по хоккею-2019

