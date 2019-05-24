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ЧМ по хоккею 2019, результаты, сетка плей-офф, полуфиналы, видео

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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ЧМ по хоккею 2019, результаты, сетка плей-офф
«Чемпионат»
Россия не отдала, Канада отскочила! Три лучших матча ЧМ прошли в один день
Безумные четвертьфиналы на чемпионате мира. Боль Швейцарии и Швеции, досада США и лёгкая грусть Германии.
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

На чемпионате мира в Словакии состоялись четвертьфинальные матчи. Сборная России не упустила добытое преимущество во встрече с США, а вот Швейцария пропустила обиднейший гол на последней секунде основного времени от Канады, а затем проиграла в овертайме. Канадцы, говоря спортивным языком, отскочили!

Похожий камбэк удался сборной Финляндии в матче со Швецией. Финны тоже спаслись в концовке третьего периода, а потом добили соперника в овертайме. Несмотря на счёт (5:1), нелёгким получился матч с Германией для команды Чехии. Так получилось, что три лучших матча чемпионата мира на данный момент прошли в один день. И это только начало всего самого интересного.

Видеообзоры матчей 1/4 финала

Канада – Швейцария – 3:2 ОТ

ЧМ-2019
23 мая 2019, четверг. 17:15 МСК
Канада
3 : 2
0:1, 1:1, 1:0, 1:0
Швейцария
0:1 – Андригетто (Диас, Фиала) – 18:06 (5x4), 1:1 – Стоун (Фаббро, Дюбуа) – 25:45 (5x5), 1:2 – Хишир (Марчини, Нидеррайтер) – 39:57 (5x4), 2:2 – Сиверсон (Стоун) – 59:59 (6x5), 3:2 – Стоун (Дюбуа, Теодор) – 65:07 (3x3)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube

Канадцы выжили за 0,3 секунды до сирены! А потом добили бедную Швейцарию
Это была трагедия Швейцарии и настоящий канадский характер. Лучший матч чемпионата мира.

Россия – США – 4:3

ЧМ-2019
23 мая 2019, четверг. 17:15 МСК
Россия
4 : 3
2:0, 0:1, 2:2
США
1:0 – Гусев (Сергачёв, Кучеров) – 01:07 (5x5), 2:0 – Сергачёв (Гусев) – 15:47 (5x4), 2:1 – Шей (Кейн, Годро) – 22:22 (5x5), 3:1 – Капризов (Гусев, Сергачёв) – 41:31 (5x5), 3:2 – Хэнифин (Хьюз) – 45:53 (5x5), 4:2 – Григоренко (Малкин, Дадонов) – 47:02 (5x5), 4:3 – Дебринкэт (Кейн, Хьюз) – 57:10 (6x5)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube

«Россия – самый сильный соперник, мы сами выкопали себе яму». США – о матче
Американцам оставалось только сетовать, что они попали на Россию уже в четвертьфинале чемпионата мира.

Финляндия – Швеция – 5:4 ОТ

ЧМ-2019
23 мая 2019, четверг. 21:15 МСК
Финляндия
5 : 4
1:2, 2:2, 1:0, 1:0
Швеция
1:0 – Миккола (Песонен, Маннинен) – 01:00 (5x5), 1:1 – Клингберг (Нюландер, Веннберг) – 02:38 (5x4), 1:2 – Хёрнквист (Экман-Ларссон, Ларссон) – 16:57 (5x5), 1:3 – Петтерссон (Ландеског, Экман-Ларссон) – 20:25 (5x5), 2:3 – Линдбом (Маннинен, Песонен) – 25:04 (5x5), 3:3 – Хаканпяя (Маннинен) – 29:08 (5x5), 3:4 – Густафссон (Ландеског, Веннберг) – 39:35 (5x5), 4:4 – Анттила (Оямяки, Лехтонен) – 58:31 (6x5), 5:4 – Маннинен (Ланкинен) – 61:37 (3x3)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube

Финны спаслись и отправили шведских звёзд НХЛ домой! Всё это за три минуты
«Тре крунур» проиграли Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира. Это был матч-концерт.

Чехия – Германия – 5:1

ЧМ-2019
23 мая 2019, четверг. 21:15 МСК
Чехия
5 : 1
0:0, 1:1, 4:0
Германия
1:0 – Коварж – 33:41 (5x5), 1:1 – Мауэр (Тиффельс) – 37:46 (5x5), 2:1 – Ворачек (Симон) – 44:19 (5x5), 3:1 – Кубалик (Коварж, Гронек) – 51:41 (5x5), 4:1 – Палат (Коларж) – 53:08 (5x5), 5:1 – Коварж (Моравчик) – 59:50 (en)

Видео можно посмотреть на

Лучшие сейвы четвертьфиналов

Видео можно посмотреть на

Лучшие голы четвертьфиналов

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube

Сетка плей-офф чемпионата мира по хоккею-2019

Полуфинал №1. Канада (1А) – Чехия (2В)

Полуфинал №2. Россия (1В) – Финляндия (3В)

Шведы хотели реванш, но Россия попала на Финляндию! Полуфинальные пары ЧМ
Нас ждут два интереснейших противостояния.

Расписание матчей 1/2 финала

Канада – Чехия

ЧМ-2019
25 мая 2019, суббота. 16:15 МСК
Россия
Финляндия

Россия – Финляндия

ЧМ-2019
25 мая 2019, суббота. 20:15 МСК
Канада
Чехия

Полное расписание матчей чемпионата мира по хоккею-2019

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