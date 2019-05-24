Новичок «Куньлуня» Рич: с нетерпением жду впечатлений от жизни в Пекине
Новичок «Куньлунь Ред Стар» нападающий Алекс Рич поделился впечатлениями от перехода в клуб Континентальной хоккейной лиги.
«Я очень рад начать профессиональную хоккейную карьеру в „Куньлуне“. С нетерпением жду новых впечатлений от игры в КХЛ и от жизни в Пекине», — приводит слова Рича официальный «твиттер» китайского клуба.
22-летний Рич в течение последних четырёх сезонов выступал в NCAA за команду Принстонского университета. До этого играл в канадских детских клубах. В минувшем сезоне набрал 26 (11+15) очков в 30 матчах. Всего за карьеру в студенческой лиге Рич провёл 122 игры, в которых забросил 26 шайб и сделал 49 результативных передач при показателе полезности "-4" и 75 штрафных минутах.
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