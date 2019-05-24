Василевский будет защищать ворота сборной России в матче с Финляндией на ЧМ-2019

Основным голкипером сборной России на полуфинал чемпионата мира с командой Финляндии будет Андрей Василевский, сообщил главный тренер команды Илья Воробьёв. Игра состоится завтра, 25 мая, начало — в 16:15 мск.



«Василевский сыграет в матче с Финляндией», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Василевский на нынешнем чемпионате мира стал рекордсменом сборной России по количеству игр на ноль на чемпионатах мира. В матче с чехами (3:0) он записал на свой счёт пятый шат-аут, на это достижение у него ушло 13 игр. Предыдущим рекордсменом был Сергей Бобровский с четырьмя встречами на ноль в 26 матчах чемпионатов мира.

В следующей игре на турнире с Италией (10:0) Андрей вновь отыграл на ноль. В матче с Латвией Андрей пропустил одну шайбу, в игре со Швецией Василевский не справился с четырьмя бросками, в четвертьфинале с США Василевский капитулировал трижды.

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