Георгиев играет шикарно, но он больше не сыграет. Номер один — Василевский

Шестой матч сборной России на групповом этапе чемпионата мира по хоккею вновь закончился триумфом нашей команды. Швейцарцы повержены со счётом 3:0, голами отметились Артём Анисимов и Никита Кучеров (дважды). Второй матч на ноль на турнире сыграл Александр Георгиев, который пока не пропускает в Братиславе. Выставляем оценки всем сочетаниям нашей команды.

Сборную России вообще не остановить – шесть побед подряд! Кто следующий? Счёт некрупный, но российская команда выиграла очень уверенно.

Вратарь

Александр Георгиев – 9,5

Голкипер «Рейнджерс» получил шанс показать себя в матче с достаточно сильным соперником, и не просто не подвёл, а поставил тренерский штаб перед серьёзной дилеммой. Кого теперь ставить дальше в ворота, если оба голкипера играют просто великолепно? На этом турнире дебютант национальной команды Георгиев выглядит ничуть не хуже претендента на «Везину» Василевского, а поединок со Швейцарией показал, что у Александра всё в порядке не только с техникой, но и с нервами.

Георгиев не застоялся в первые 10 минут встречи, когда швейцарцы не помышляли об атаках, а затем спокойно и уверенно отразил 31 бросок, среди которых попадались очень опасные. Во втором периоде один на один выходил Тристан Шервай, под конец отрезка с пятачка атаковали Грегори Хофман и Ромен Лёффель – Георгиев был на высоте. Великолепен был Александр и в конце встречи, когда россиянам пришлось дважды подряд поиграть вчетвером против шестерых швейцарцев. Никакой паники и лишних движений, чёткая игра на перемещениях, по позиции, в ближнем бою. Да, кажется, Хенрику Лундквисту недолго осталось сидеть в королях в «Рейнджерс».

Игра Георгиева внушает уверенность и полевым хоккеистам, они спокойны за свой тыл, чего обычно не происходит, если играет второй вратарь. Поэтому и можно говорить о проблеме выбора на решающие матчи. Со шведами наверняка сыграет Василевский (который тоже пока безупречен на турнире), и после той игры тренерскому штабу предстоит принять серьёзное решение. Хотя с трудом верится, что мы ещё увидим Георгиева в деле на этом чемпионате мира, если не случится чего-то непредвиденного. Уж слишком сильно в сборной доверяют Василевскому.

Кто должен сыграть в воротах сборной России в матче со Швецией?

Защитники (в скобках указано игровое время)

Никита Нестеров (18.54) – Михаил Сергачёв (15.28) – 8,0

Никита Нестеров как всегда много помогал команде в меньшинстве и в этот раз действовал надёжнее, чем в матче с Латвией. Совершил пять перехватов, нанёс 3 броска в створ ворот Дженони, один из которых мог вполне закончиться голом. В целом провёл неплохой матч, но были и серьёзные погрешности. Например, Нестеров допустил сразу две грубые ошибки (больше всех в команде), а также схватил ненужное удаление на старте второго периода, которое стало для России третьим подряд.

Сергачёв был практически незаметен, даже в большинстве, где снова сыграл больше времени, чем все остальные защитники команды. Нанёс только один бросок по воротам Дженони, в обороне сыграл безошибочно.

Дмитрий Орлов (17.41) – Никита Зайцев (20.24) – 9,0

Блистательный матч в исполнении нашей лучшей пары обороны на турнире. Один только проход Дмитрия Орлова к воротам Дженони, увенчавшийся шайбой Анисимова, мог обеспечить ребятам высокие оценки, но и без того они сделали массу всего полезного. Например, невозможно не отметить превосходный пас Никиты Зайцева из глубины на всё того же Анисимова, после чего возник третий гол нашей сборной. Вообще, приятно видеть, что Зайцев не только классно справляется с игрой в своей зоне, но и всё больше помогает в атаке, превращаясь в настоящего универсала. Собственно, Никита таким и был до отъезда в «Торонто».

В поединке со Швейцарией Зайцев стал самым играющим хоккеистом, причём из своих 20 с хвостиком минут он почти восемь отыграл в меньшинстве! Три блокированных броска, два силовых приёма, два голевых момента – Зайцев был продуктивен на обеих сторонах площадки.

Ещё лучше цифры у Орлова. Дмитрий регулярно наведывался в чужую зону, нанёс пять бросков по воротам, хотя ни секунды не сыграл в большинстве. Активен был Орлов и на своей половине площадки: 7 перехватов (больше всех в команде), 3 блокированных броска, 8 овладеваний шайбой в зоне обороны (также лидер сборной по этому показателю).

Если в нападении у нашей команды солируют Гусев и Кучеров, то в обороне определённо пока нет равных Орлову и Зайцеву.

У сборной России всё хорошо. Но поражение от шведов может многое изменить Пока нам светит первое место и сборная Германии в 1/4 финала. При худшем варианте может быть третье место и попадание на топ-сборную.

Динар Хафизуллин (12.03) – Владислав Гавриков (14.26) – 8,0

Самые скромные защитники российской сборной. В зоне атаки провели существенно меньше времени, чем все остальные игроки обороны, на двоих не нанесли ни одного броска в створ, хотя Хафизуллин почти две минуты провёл на льду в большинстве.

Оба были надёжны в своей зоне, не допустили ни одной грубой ошибки. Отметим Гаврикова: отработал четыре минуты в меньшинстве, а также заступился за Никиту Кучерова, когда того попытались «прессануть» швейцарцы у своей скамейки.

Капризов: Кучерова выводили из себя? Гавриков сразу подлетел и всё исправил

Никита Задоров (16.05) – 8,0

Неплохой матч в исполнении Никиты Задорова, хотя опять не удалось обойтись без ненужного удаления. Но больше придраться не к чему: совершил три перехвата, трижды блокировал броски швейцарцев, четыре раза бросал по чужим воротам. Игровое время Задорова растёт, он становится ведущим защитником этой сборной.

Нападающие

Михаил Григоренко (14.25) – Евгений Малкин (17.16) – Евгений Дадонов (14.42) – 6,5

Очередной противоречивый матч звена Малкина. Необходимая активность есть, а голов всё так же нет, на этот раз даже в большинстве. Хотя, конечно, нельзя не сказать, что при розыгрыше численного преимущества спецбригада, где выходят Малкин и Дадонов творит чудеса, а от обилия вариантов комбинаций голова идёт кругом. Но это в большинстве, где есть Кучеров и Гусев, а в равных составах пока всё вхолостую.

Позиционные атаки у этого звена получаются неплохо, но им каждый раз чего-то не достаёт в завершении. В матче со швейцарцами даже у Григоренко было четыре броска по воротам и два голевых момента, но всё без толку. При этом Михаил по-прежнему незаменим в меньшинстве.

Словом, это звено не смотрится целостно. Одна его часть здорово действует в большинстве, другая — в меньшинстве, а в равных составах, как говорится, не кликает.

Александр Овечкин (13.46) – Евгений Кузнецов (13.19) – Кирилл Капризов (11.39) – 7,5

Кирилл Капризов вернулся в это сочетание и провёл хороший матч. Регулярно создавал моменты для Овечкина и Кузнецова, сделал две обостряющие передачи, сам дважды мог забить, словом, исправился за блёклое начало турнира.

Хороши были и Овечкин с Кузнецовым – 15 бросков и 11 голевых моментов на двоих. Но голов по-прежнему нет, и это удручает. В матче со Швейцарией на Овечкина проходили все передачи, он регулярно поливал из «офиса» — безрезультатно. Кузнецов совершал хорошие проходы, создавал моменты для партнёров – всё в молоко. Второе звено нашей сборной не выпадает из игры, ребята стараются, но без голов всё это не имеет никакого смысла. А если бы у нас не было Кучерова и Гусева?

Никита Гусев (13.02) – Артём Анисимов (9.37) – Никита Кучеров (15.13) – 9,5

Но они есть, и они снова делают результат для сборной. Причём в матче со Швейцарией нужно отметить всё звено, Артём Анисимов приложил руку к двум голам из трёх. Сначала сам здорово сыграл на добивании, затем выложил удобнейшую передачу для Кучерова.

Опять начертили! Швейцарцы рвали глотки, а потом им показали гол Кучерова Лучшая связка чемпионата мира снова в деле. Их вообще можно остановить?

О взаимодействии Кучерова с Гусевым сказано уже много, но мы не перестаём восхищаться игрой этих хоккеистов. Чудо-пас форварда «Вегаса» на нападающего «Тампы» при второй шайбе должен войти во все хит-парады чемпионата мира. А ведь в третьем периоде они провернули точно такую же комбинацию, и Кучеров был в сантиметрах от хет-трика.

Самое сыгранное и результативное сочетание российской сборной в очередной раз добыло победу. Если бы не их голы, то молчание Овечкина, Малкина и других наших звёзд вылилось бы в громадную проблему.

Илья Ковальчук (12.25)– Сергей Андронов (14.47) – Иван Телегин (12.52) – Александр Барабанов (8.04) – 7,0

В этот раз четвёртое звено нашей сборной практически полностью сосредоточилось на игре в обороне – лишь по одному броску в створ нанесли Илья Ковальчук и Иван Телегин. Но со своими функциями ребята справились отлично – швейцарцы были в нужные моменты матча подавлены темповой активностью нашего «энерджи-лайн», в результате перевести игру в зону России у соперника получалось с превеликим трудом.

В который уже раз блистательно отработали в меньшинстве Андронов и Телегин, вообще ничего не позволив Швейцарии в численном преимуществе. Ковальчук, конечно, вряд ли чувствует себя комфортно в этом звене, но видно, что наш капитан старается играть на команду. Кови провёл две минуты в большинстве в спецбригаде с Овечкиным, несколько раз хорошо скидывал Александру под бросок, но, как мы знаем, к голам это не привело.