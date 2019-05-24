И. Воробьёв: финны работают как финские часы, два месяца на сборах сидят

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился мнением о сборной Финляндии.

«Вы знаете, каждый рубеж сложен. Конечно, было очень важно пройти американцев, следующая игра настолько же важна, следующий этап настолько же важен, как и предыдущий. Мы должны играть в свою игру, раскрепощённость, не раскрепощённость. Одна игра, следующая, самая важная.

Анттилу мы знаем, и по лиге тоже, он прёт на ворота. Отдельно против него Задорова выпускать не будем, чтобы именно следить за ним. Он, конечно, вчера забил, но всё-таки. Финны два месяца на сборах сидят, это очень отлаженный коллектив, они работают как финские часы. Они играют от обороны и пользуются контратаками, если есть возможность, хорошо лезут на ворота, набрасывают.

Наложение звеньев? Мы сейчас думаем над этим, у нас есть вечер, ночь и утро. Думаем, как правильно распределить силы, кто против кого, если мы к этому придём», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.