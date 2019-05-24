И. Воробьёв: финны работают как финские часы, два месяца на сборах сидят

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился мнением о сборной Финляндии.
«Вы знаете, каждый рубеж сложен. Конечно, было очень важно пройти американцев, следующая игра настолько же важна, следующий этап настолько же важен, как и предыдущий. Мы должны играть в свою игру, раскрепощённость, не раскрепощённость. Одна игра, следующая, самая важная.
Анттилу мы знаем, и по лиге тоже, он прёт на ворота. Отдельно против него Задорова выпускать не будем, чтобы именно следить за ним. Он, конечно, вчера забил, но всё-таки. Финны два месяца на сборах сидят, это очень отлаженный коллектив, они работают как финские часы. Они играют от обороны и пользуются контратаками, если есть возможность, хорошо лезут на ворота, набрасывают.
Наложение звеньев? Мы сейчас думаем над этим, у нас есть вечер, ночь и утро. Думаем, как правильно распределить силы, кто против кого, если мы к этому придём», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 24 мая 2019
-
17:16
-
17:05
-
16:58
-
16:55
-
16:43
-
16:29
-
16:00
-
15:30
-
15:06
-
14:25
-
13:30
-
11:27
-
11:15
-
10:57
-
10:35
-
09:47
-
09:17
-
09:00
-
07:00
-
01:00
-
00:52
-
00:40
-
00:28
-
00:22
-
00:19
- 23 мая 2019
-
23:50
-
23:46
-
23:42
-
23:39
-
23:35
-
23:34
-
23:30
-
23:24
-
23:01
-
22:53