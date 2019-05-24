Ковальчук: сыграть на ЧМ-2023? Люблю хоккей, но не уверен, что настолько

Капитан сборной России Илья Ковальчук прокомментировал утверждение Санкт-Петербурга в качестве места проведения чемпионата мира 2023 года.

«Здорово, круто, что в России опять будет чемпионат мира. В России хоккей — это спорт № 1. Мы это чувствуем сами, нас поддерживают везде. Это будет очередной всплеск, это круто для молодёжи, которая увидит своих кумиров живьём. Надеюсь, ещё больше детей начнут заниматься хоккеем.

Хочется ли мне сыграть? Посмотрим, мне уже будет 40 лет, по-моему. Я люблю хоккей, люблю тренироваться. Но не уверен, что настолько.

Честно говоря, я не особо хорошо знаю финнов. Есть молодой парень, который, говорят, будет первым-вторым номером драфта (нападающий Каапо Какко. – Прим. «Чемпионата»). Он очень хорошо начал турнир. У них ровная команда. Нам надо самим знать, что делать. Тогда всё будет в порядке.

Хорошо, что с американцами уже появились броски. Это маленький шажочек к той цели, которую я перед собой ставлю. Я себя не накручиваю. Каждый, кто к нам подходит, говорит, что у нас неважно, кто забивает в команде, а кто отдаёт. Главное – результат. Многие ребята делают то, чего раньше не делали. В этом ничего страшного нет», — передаёт слова Ковальчука коррсепондент «Чемпионата» Павел Панышев.