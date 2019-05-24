Конгресс ИИХФ утвердил проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге

Конгресс Международной федерации хоккея утвердил проведение чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге, информирует официальный сайт ИИХФ. ЧМ-2024 пройдёт в двух чешских городах — Праге и Остраве, в 2025 году мировое первенство состоится в Швеции и Дании. Города будут определены позднее.

Вчера, 23 мая, президент ФХР Владислав Третьяк презентовал заявку Санкт-Петербурга на проведение ЧМ-2023. Делегатам конгресса была представлена информация о городе, его транспортном сообщении и инфраструктуре, выдающемся культурном наследии и достопримечательностях, а также о новой современной мультифункциональной ледовой арене, проект строительства которой будет реализован к 2023 году. Ярким финальным аккордом презентации стало выступление трио русских балерин с танцевальным номером на музыку из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского.

Третьяк: новая арена для ЧМ-2023 станет достопримечательностью Санкт-Петербурга