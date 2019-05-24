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Россия — Финляндия, полуфинал. Прямая трансляция Первого канала на «Чемпионате»

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Россия — Финляндия, полуфинал. Прямая трансляция Первого канала на «Чемпионате»
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Завтра, 25 мая, в Братиславе состоится полуфинальный матч чемпионата мира 2019 года по хоккею с участием сборных России и Финляндии. Начало — в 16:15 мск.

Вы можете посмотреть прямую трансляцию Первого канала на «Чемпионате».

На пути к полуфиналу подопечные Ильи Воробьёва одержали семь побед на групповой стадии. Сборная России провела матчи с Норвегией (5:2), Австрией (5:0), Чехией (3:0), Италией (10:0), Латвией (3:1), Швейцарией (3:0) и Швецией (7:4). В четвертьфинале команда Воробьёва переиграла в напряжённой борьбе американцев со счётом 4:3.

Сборная Финляндии на групповой стадии провела матчи с Канадой (3:1), Словакией (4:2), США (2:3 ОТ), Данией (3:1), Великобританией (5:0), Францией (3:0) и Германией (2:4). В четвертьфинале подопечные Юкки Ялонена обыграли шведов в овертайме — 5:4.

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