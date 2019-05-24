Йокихарью: финны знают, как играет сборная России, она не любит обороняться

Защитник сборной Финляндии Хенри Йокихарью поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала чемпионата мира с командой России.



«План в игре со Швецией был такой же, как и в других матчах — играть всей пятёркой, плотно. Это наша игра, мы должны её придерживаться, это работает, в том числе и вчера. У нас лучше поставлена командная игра, чем у шведов, а хоккей — командный вид спорта. Вы видели вчера, на бумаге состав шведов был лучше финского, но наша команда была лучше, поэтому мы и выиграли.



У нас нет секретов перед игрой со сборной России, но знаю, что у Анисимова сегодня день рождения. Может, он завтра будет немного уставшим. Посмотрим.



Надо играть также, пятёркой. Нам нельзя скатываться на индивидуальную игру, надо помогать друг другу в обороне. Так мы сможем больше атаковать, а Россия не любит обороняться.



Не будем обращать внимания на отдельных игроков соперника. Мы знаем этих ребят и как они играют. Они любят идти в обыгрыш, пасовать, бросать. Надо играть плотно и жёстко, не обращая внимания на то, кто конкретно перед тобой. В конце концов, это просто игроки», — передаёт слова Йокихарью корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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