«США показали, что русские не бессмертные». Что пишут о победе России

В Северной Америке поражение Кейна и компании осталось абсолютно незамеченным — лишь официальный сайт американской хоккейной федерации опубликовал краткий отчёт и прямую речь Джеффа Блэшилла. Все остальные крупные заокеанские СМИ проигнорировали этот четвертьфинал, за которым, впрочем, пристально следили в Европе.

«Нервотрёпки с США можно было избежать. Сесть на софу и смотреть сериал» Илья Воробьёв рассказал о плане на матч с американцами и дал рецепт, как в следующий раз не нервничать во время таких игр.

«Стало понятно, что русские не являются бессмертными»

«Похоже, что новой встречи между шведами и россиянами на ЧМ-2019 не избежать. Это является наиболее вероятным сценарием в вечерних четвертьфиналах, где Швеция и Чехия являются большими фаворитами. Но какая драма была в матче Швейцария — Канада! Если бы швейцарцы выиграли, то одну полуфинальную пару мы бы уже знали, Россия играла бы со Швейцарией. Если немцы не обыграют чехов, то второй встречи с русскими нам не избежать, но победа сборной Германии представляется очень маловероятной.



Жаль, но похоже, что Грёнборг и «Тре Крунур» не получат никакой помощи на этом ЧМ. Я надеялся, что Соединённые Штаты смогут обыграть усыпанную звёздами Россию. И они могли. Американцы провели свой лучший матч на турнире, но этого было недостаточно. В любом случае, они показали, что русские не являются бессмертными, когда Штаты организовали погоню. Это была восьмая победа подряд для сборной России, все одержаны в основное время. Но так близко к потере очков россияне ещё не были, и мы убедились, что они не являются непобедимыми», — отмечает автор шведского издания Aftonbladet Матс Веннерхольм.



«Канада и Россия выиграли. Этот сценарий стал кошмаром для Швеции, потому что теперь «Тре Крунур» придётся играть либо против русских, либо против канадцев», — заявил коллега Веннерхольма по изданию Андреас Какк, не упомянув о том, что шведам для выхода в полуфинал ещё нужно победить сборную Финляндии.



«Это была битва, но фаворит турнира остался непобедимым. Участие русских в полуфинале гарантировал гол Михаила Григоренко, а США не смогли защитить свою прошлогоднюю бронзу. Но, в любом случае, это была битва», — отмечает чешский портал Blesk.

«Убрать аритмию? Счёт не соответствует игре». Наши – о победе над США Кузнецов, Григоренко, Гусев, Гавриков – о трудной победе россиян над американцами.

«Суперфаворит идёт дальше после небольшой дрожи»

«Россия выиграла восемь матчей подряд и вышла в полуфинал как лучшая сборная турнира. В концовке матча американцы доставили сопернику неприятности, но отыграться не смогли. Российской команде очень помогло хорошее начало, когда сначала Гусев, а затем Сергачёв забили голы в первом периоде», — констатирует финская Iltalehti.

«Триумфом российского хоккейного хора руководил Никита Гусев, который забил первый гол и ассистировал в двух последующих. Сборная России завладела лидерством в счёте уже на 67-й секунде, и в следующие несколько минут тоже претендовала на «музыку» у чужих ворот. Отличные шансы забить были у Григоренко и Анисимова, здорово выглядел и дуэт Гусева и Кучерова. Американцы проснулись только во втором периоде. После годичного перерыва сборная России снова вышла в четвёрку сильнейших», — пишет словацкое издание Sport. sk.



«Суперфаворит вышел в полуфинал. Россия туда вышла после небольшой дрожи в третьем периоде. Кучеров и Гусев находили друг друга снова и снова, они были выдающимися форвардами в этой встрече», — добавляет шведская газета Expressen.



«Россия нокаутировала США, а топ-дуэт Кучерова и Гусева продолжает «доставлять». Российская команда по-настоящему впечатляет на этом чемпионате мира, а за очередной победой снова стоял упомянутый дуэт», — восхищается Маттиас Перссон из Hockeynews.se

Сборная России сделала нам нервы! Могли громить США, но чуть не отдали матч Команда Ильи Воробьёва заставила серьёзно понервничать, но всё равно прошла принципиального соперника и вышла в полуфинал.

«Поражение сборной США означает, что в очередной раз команда осталась без медалей.ЧМ-2017 — пятое место, Олимпиада-2018 — седьмое, ЧМ-2018 — бронза, ЧМ-2019 — седьмое. Пожалуйста, можно ли убрать эти ужасные игровые свитера? Не знаю, как можно испортить звёздно-полосатую тему, но авторам данного дизайна это удалось», — нашёл причину поражения ведущий KSE Radio из Денвера Алекс Райаниеми.

«Штаты вылетели? Спасибо, Россия!»

Болельщики на популярном форуме Hf Boards отмечали высокое качество хоккея и поздравляли сборную России с выходом в полуфинал.



«Хорошая, чистая игра обеих команд. Без грязи и провокаций, без травм. Скажем спасибо обеим командам за хороший, чистый матч», — отметил болельщик с ником BlitzSnipe.



«Удивительный хоккей! Мастерство и скорость. Вау!», — восторгается Matte99. «Неспособность России вынести шайбу подальше стоила им всех трёх пропущенных шайб», — отмечает Firsov 99.



«США вылетели? Прекрасно. Спасибо тебе, Россия!», — резюмировал болельщик из Берлина с ником Lauro.