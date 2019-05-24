Антилла: Финляндии надо сделать так, чтобы звено Гусева забило как можно меньше

Капитан сборной Финляндии Марко Анттила поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала чемпионата мира 2019 года по хоккею с Россией.



«Надеюсь, смогу помочь команде, и с голами тоже. У меня было много моментов на этом турнире и до матча со шведами. Надеюсь, эта шайба придаст мне уверенности в своих силах и россиянам тоже смогу забить.



В команде соперника настолько много хороших игроков, трудно выделить кого-то одного. Я играл против Гусева и некоторых других ребят в КХЛ много раз. Никита — хороший игрок, и мы должны быть очень внимательными в обороне, чтобы он и его партнёры по звену забили как можно меньше.



Конечно, Россия — фаворит игры. Они отлично проводят турнир, выиграли все матчи здесь. У россиян прекрасная команда. Нам надо быть очень внимательными, особенно в начале матча. Нужно, чтобы вся пятёрка отрабатывала каждый эпизод, быть командой. Это должен быть действительно удачный день для нас, чтобы мы показали хороший хоккей. После победы над шведами сборная Финляндии обрела уверенность в себе. Если будем играть так, как хотим, у нас хорошие шансы на победу», — передаёт слова Анттилы корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Россия – уже в финале? У финнов нет звёзд НХЛ, но этим они и опасны Что нужно знать о сборной Финляндии. Эта команда не так проста, как может показаться.