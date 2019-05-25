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С 2020 года чемпионаты мира будут проходить на канадских площадках

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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С 2020 года чемпионаты мира будут проходить на канадских площадках
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что с 2020 года чемпионаты мира будут проходить на площадках североамериканского размера.

«Со следующего года чемпионаты мира будут проходить на площадках североамериканского размера. Национальные чемпионаты могут проводиться на европейских площадках», — приводит слова Третьяка РИА «Новости».

По действующим правилам Международной федерации хоккея стандартная ширина площадки составляет 30 метров, североамериканский вариант льда ограничен 26 метрами. Существует также промежуточный, «финский» размер площадки — 60 на 28 метров.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2). В четвертьфинале ЧМ-2019 шведская команда проиграла Финляндии (4:5 ОТ) и потеряла шансы на повторение успеха.

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