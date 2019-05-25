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Первый период полуфинала ЧМ между Россией и Финляндией прошёл без голов

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Первый период полуфинала ЧМ между Россией и Финляндией прошёл без голов
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Первый период полуфинального матча чемпионата мира по хоккею между сборными России и Финляндии прошёл без заброшенных шайб. В первой половине периода инициативой владели финны, позже стали больше атаковать уже россияне.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2). В четвертьфинале ЧМ-2019 шведская команда проиграла Финляндии (4:5 ОТ) и потеряла шансы на повторение успеха.

Россия играет с Финляндией! Полуфинал ЧМ. LIVE
Команда Ильи Воробьёва в шаге от выхода в финал чемпионата мира в Братиславе.
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