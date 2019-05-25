Первый период полуфинала ЧМ между Россией и Финляндией прошёл без голов

Первый период полуфинального матча чемпионата мира по хоккею между сборными России и Финляндии прошёл без заброшенных шайб. В первой половине периода инициативой владели финны, позже стали больше атаковать уже россияне.



Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2). В четвертьфинале ЧМ-2019 шведская команда проиграла Финляндии (4:5 ОТ) и потеряла шансы на повторение успеха.

Россия играет с Финляндией! Полуфинал ЧМ. LIVE Команда Ильи Воробьёва в шаге от выхода в финал чемпионата мира в Братиславе.