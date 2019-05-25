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Сборная России четыре года подряд не может выйти в финал ЧМ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная России четыре года подряд не может выйти в финал ЧМ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная России проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 0:1. Российская сборная четвёртый год подряд не может добраться до финала мирового первенства, несколько раз выиграв бронзу.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, хотя команды создали несколько опасных моментов. Зрители не увидели голов и в следующие 20 минут, великолепно играли голкиперы Андрей Василевский и Кевин Ланкинен. Счёт был открыт на 51-й минуте, отличился финский нападающий Марко Анттила. Гол стал единственным в матче.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2). В четвертьфинале ЧМ-2019 шведская команда проиграла Финляндии (4:5 ОТ) и потеряла шансы на повторение успеха.

Россия проиграла Финляндии и не попала в финал ЧМ. LIVE
Команда Ильи Воробьёва была в шаге от выхода в финал чемпионата мира в Братиславе. Но шаг этот сделать не смогла.
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